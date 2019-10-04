У Харкові затримали маніяка: чоловіка підозрюють у п’яти зґвалтуваннях



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Жертвами нападника стали п’ять жінок віком від 16 до 22 років

Чоловіка можуть позбавити волі на 12 років: як виявилось, підозрюваний вже не раз був судимий за подібні злочини

Харківська поліція затримала мешканця селища Пісочин, якому інкримінують серію зґвалтувань на території Харкова. Докази про причетність до п’яти справ про зґвалтування передано до суду.

Жертвами виявились дівчата у віці від 16-22 років.

Старший слідчий СУ облуправління Нацполіціі Юлія Шилова розповіла: «Зловмисник вистежував дівчат, які пізно поверталися додому, переслідував їх до під'їзду будинку. Після чого заходив в будинок разом з ними. У ліфті злочинець блокував його рух і за допомогою погроз примушував дівчат до інтиму».





Чоловіка можуть позбавити волі на 12 років, проте, як виявилось, підозрюваний маніяк вже не раз був судимий за подібні злочини. У 1996 році він був засуджений за вбивство і зґвалтування, у 2005 - на 14 років його обмежили від суспільства за серію зґвалтувань і насильницькому задоволенні статевої пристрасті неприродним способом. Проте у 2017 році умовно-достроково він був звільнений за зразкову поведінку.

За словами першого ексзаступника голови Нацполіції України В'ячеслава Аброськіна, чоловік так і не зійшов з дороги злочинця і продовжив нападати на дівчат. Правда, він став більш обачний і при найменшій небезпеці бути розкритим тікав з місця злочину.