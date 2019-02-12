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    У Харкові затримали вбивцю таксиста

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    <p>Між чоловіком і 55-річним потерпілим, з яким вони були знайомі, в салоні автомобіля виник конфлікт</p> - У Харкові затримали вбивцю таксиста

    Між чоловіком і 55-річним потерпілим, з яким вони були знайомі, в салоні автомобіля виник конфлікт

    Фото: Відділ комунікації поліції Харківської області

    Вбивцею виявився 50-річний безробітний, раніше не судимий чоловік, який постійно зловживав спиртним

    Поліцейські Харкова оперативно розкрили вбивство 55-річного водія автомобіля на вул. Вокзальній.

    Про це 12 лютого повідомляє Відділ комунікації поліції Харківської області.

    Зазначається, що вбивцею виявився 50-річний безробітний, раніше не судимий чоловік, який постійно зловживав спиртним.

    За словами начальника ГУНП в Харківській області Олега Беха, встановлено, що між ним і 55-річним потерпілим, з яким вони були знайомі, в салоні автомобіля виник конфлікт.

    «Зловмиснику, який перебував напідпитку, не сподобалися слова водія, він схопив ніж, який належав таксисту, і наніс потерпілому проникаючий удар у грудну клітину та різану рану шиї. Після цього зловмисник зник з місця злочину. Оперативники знайшли його у родичів, які мешкають в Основ’янському районі», - повідомив Бех.

    Зловмисник затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Він знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання.

    Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років. Найближчим часом суд обере йому міру запобіжного заходу.

    Раніше повідомлялося, що у Харкові на вулиці Вокзальній в понеділок, 11 лютого, невідомий вбив 55-річного водія автомобіля.

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