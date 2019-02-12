У Харкові затримали вбивцю таксиста



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Між чоловіком і 55-річним потерпілим, з яким вони були знайомі, в салоні автомобіля виник конфлікт Фото: Відділ комунікації поліції Харківської області

Вбивцею виявився 50-річний безробітний, раніше не судимий чоловік, який постійно зловживав спиртним

Поліцейські Харкова оперативно розкрили вбивство 55-річного водія автомобіля на вул. Вокзальній.

Про це 12 лютого повідомляє Відділ комунікації поліції Харківської області.

Зазначається, що вбивцею виявився 50-річний безробітний, раніше не судимий чоловік, який постійно зловживав спиртним.

За словами начальника ГУНП в Харківській області Олега Беха, встановлено, що між ним і 55-річним потерпілим, з яким вони були знайомі, в салоні автомобіля виник конфлікт.

«Зловмиснику, який перебував напідпитку, не сподобалися слова водія, він схопив ніж, який належав таксисту, і наніс потерпілому проникаючий удар у грудну клітину та різану рану шиї. Після цього зловмисник зник з місця злочину. Оперативники знайшли його у родичів, які мешкають в Основ’янському районі», - повідомив Бех.

Зловмисник затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Він знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років. Найближчим часом суд обере йому міру запобіжного заходу.

Раніше повідомлялося, що у Харкові на вулиці Вокзальній в понеділок, 11 лютого, невідомий вбив 55-річного водія автомобіля.