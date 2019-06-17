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    У Харкові жінка впала з даху тролейбуса

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    У Харкові жінка впала з даху тролейбуса

    33-річна жінка-водій тролейбуса під час ремонту дуг з необережності впала з даху

    У Харкові жінка впала з даху тролейбуса і була госпіталізована. Про це повідомляє регіональний Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у понеділок, 17 червня.

    Інцидент стався близько 13:00 у районі Комунального ринку.

    Медики прибули на місце через дві хвилини і з'ясували, що 33-річна жінка-водій тролейбуса під час ремонту дуг з необережності впала з даху.

    Постраждалій надали допомогу на місці, після чого вона була госпіталізована.

    Раніше в Києві побилися водії тролейбуса і маршрутки. Причиною конфлікту стало підрізання на дорозі, після якого водії влаштували перегони з пасажирами в салоні.

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