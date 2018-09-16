У Херсоні поліцейські викрили групу озброєних торговців амфетаміном



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Фото: Нацполіція У Херсоні поліцейські викрили групу озброєних торговців амфетаміном

Вартість вилучених наркотиків на «чорному ринку» сягає близько 300 тисяч гривень

У Херсоні поліцейські затримали двох чоловіків, які виготовляли та розповсюджували амфетамін. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

Поліцейські встановили, що один з учасників групи купував прекурсори та виготовляв наркотик за допомогою лабораторного обладнання. Інший знаходив клієнтів та збував амфетамін шляхом «закладок». З потенційними покупцями особисто не зустрічався. Замовлення приймав у месенджерах та соціальних мережах.

Як розповів начальник Управління протидії наркозлочинності обласного главку поліції Андрій Денисьєв, учасники групи використовували міри конспірації, постійно змінювали номерні знаки на автомобілі та адреси квартир, які використовували під нарколабораторії.

Під час проведення обшуків у зловмисників вилучені лабораторне обладнання, ваги, фасувальний матеріал, 400 грамів прекурсорів (основний інгредієнт для виготовлення наркотику), гроші, отримані від злочинної діяльності, 2 пістолети та 350 грамів готового амфетаміну. Вартість вилучених наркотиків на «чорному ринку» сягає близько 300 тисяч гривень.

Наразі зловмисники затримані в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.

Відкриті кримінальні провадження за ч.2 ст.307 Кримінального кодексу України «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів» та ч.1 ст.263 Кримінального кодексу України «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами».