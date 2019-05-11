У Херсоні самоскид насмерть збив дитину на велосипеді



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ДТП сталася на під'їзній дорозі в приватному секторі на околиці Херсона

У суботу, 11 травня, у Херсоні самоскид КАМАЗ, завантажений піском, насмерть збив дитину на вулиці Ракетній.

Пригода сталася на під'їзній дорозі в приватному секторі на околиці Херсона в Північному мікрорайоні.

На місці трагедії працювали два екіпажі патрульної поліції. Поліцейські попередньо встановили, що 52-річний водій автомобіля «КАМАЗ» здійснив наїзд на неповнолітнього велосипедиста.

Внаслідок ДТП 11-річний хлопчик від отриманих травм помер на місці події.

Попередня причина ДТП — раптовий виїзд велосипедиста на перехрестя.

Попередня правова кваліфікація події — ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатація транспорту особами, які керують транспортними засобами».

Зараз поліція з'ясовує обставини події. Призначено проведення всіх необхідних експертиз для встановлення причини ДТП.