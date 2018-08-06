У Херсоні вибухнув прилад для приготування солодкої вати: постраждала дитина
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Розсилка
Дівчинка отримала опік 5% тіла
На вулиці Університетській, біля Шевченківського скверу в Херсоні, вибухнув апарат для приготування солодкої вати.
Трирічна дівчинка отримала опіки.
Про це повідомляють Новини Херсонщини.
За даними видання, під час виготовлення солодкої вати з барабана пролунав хлопок, у результаті чого шматки гарячих ласощів розлетілися у різні боки.
Вата потрапила дитині на обличчя і руки. Дівчинка отримала опік 5% тіла.
Нагадаємо, у Запоріжжі 12-річний хлопець вистрибнув з вікна та отримав перелом ноги, коли в його квартирі на 3-му поверсі загорівся чайник.