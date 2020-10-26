У Хмельницькому перемагає нинішній мер Симчишин – екзит-пол
Олександр Симчишин з ВО «Свобода» набирає 81,13% голосів виборців
Нинішній мер Хмельницького Олександр Симчишин з ВО «Свобода» набирає 81,13% голосів виборців. Про свідчать дані екзит-полу, проведеного місцевим інтернет-виданням vsim.ua.
Згідно з екзит-полом, на другому місці представниця партії «Слуга народу» Інна Ящук – 10,78%.
Решта кандидатів набрали менше 5% голосів:
- Іван Гончар («Сила і честь») – 3,19%,
- Богдан Лукашук («Батьківщина») – 2,94%.
- Анатолій Собко («За конкретні справи») – 1,96.
- найбільшу підтримку здобула «Команда Симчишина» – 64,22% голосів,
- партія «Слуга народу» – 11,76%,
- «Батьківщина» – 5,15%,
- «Євросолідарність» набирає 4,41% голосів,
- «Сила і честь» – 3,43%.
Згідно з інформацією, під час екзит-полу було опитано 408 респондентів.
Як повідомлялося, за даними екзит-полу в Івано-Франківську на виборах мера вдруге перемагає чинний мер Руслан Марцінків.