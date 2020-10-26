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    У Хмельницькому перемагає нинішній мер Симчишин – екзит-пол

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    На виборах до ради Хмельницького найбільшу підтримку здобула &laquo;Команда Симчишина&raquo; &ndash; &nbsp;64,22% голосів - У Хмельницькому перемагає нинішній мер Симчишин – екзит-пол
    На виборах до ради Хмельницького найбільшу підтримку здобула «Команда Симчишина» –  64,22% голосів

    Олександр Симчишин з ВО «Свобода» набирає 81,13% голосів виборців

    Нинішній мер Хмельницького Олександр Симчишин з ВО «Свобода» набирає 81,13% голосів виборців. Про свідчать дані екзит-полу, проведеного місцевим інтернет-виданням vsim.ua.

    Згідно з екзит-полом, на другому місці представниця партії «Слуга народу» Інна Ящук  –  10,78%.

    Решта кандидатів набрали менше 5% голосів:

    • Іван Гончар («Сила і честь») – 3,19%,
    • Богдан Лукашук («Батьківщина») –  2,94%.
    • Анатолій Собко («За конкретні справи») –  1,96.
    На виборах до ради Хмельницького:
    • найбільшу підтримку здобула «Команда Симчишина» –  64,22% голосів,
    • партія «Слуга народу» –  11,76%,
    • «Батьківщина» –  5,15%,
    • «Євросолідарність» набирає 4,41% голосів,
    • «Сила і честь» –  3,43%.

    Згідно з інформацією, під час екзит-полу було опитано 408 респондентів.

    Як повідомлялося, за даними екзит-полу в Івано-Франківську на виборах мера вдруге перемагає чинний мер Руслан Марцінків.

    Батьківщина вибори Свобода партії мер Хмельницький партія Слуга народу Руслан Марцінків Сила і честь
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