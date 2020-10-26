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    Політика

    В Чернігові чоловік викрав бланки опитування Зеленського

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    В Чернігові чоловік викрав бланки опитування Зеленського - В Чернігові чоловік викрав бланки опитування Зеленського
    В Чернігові чоловік викрав бланки опитування Зеленського

    Правопорушник викинув заповнені бланки опитування

    На місцевих виборах 25 жовтня поліція затримала чоловіка, який намагався викрасти коробку з бланками опитування, ініційованого президентом України Володимиром Зеленським.

    Про це повідомляє Нацполіція.

    У правоохоронних органах повідомили, що у жінки, яка проводила опитування у одного з виборчих дільниць, невідомий чоловік вихопив коробку з заповненими бланками і втік.

    Протягом години в поліцію надійшло ще одне схоже повідомлення з іншого району Чернігова. Виявилося, що до обох правопорушень причетний місцевий житель.

    За словами чоловіка, коробку з бланками він викинув. На нього складено адміністративний протокол за хуліганство.

    До слова, поліція зафіксувала 4375 повідомлень про порушення на місцевих виборах 25 жовтня, але загалом волевиявлення пройшло спокійно. 

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