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    В Івано-Франківську на виборах мера вдруге перемагає чинний мер – екзит-пол

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    Руслан Марцінків подякував за підтримку жителям міста - В Івано-Франківську на виборах мера вдруге перемагає чинний мер – екзит-пол
    Руслан Марцінків подякував за підтримку жителям міста

    Згідно з екзит-полом, за Руслана Марцінківа віддали голоси 86,1% жителів міста

    В Івано-Франківську чинний мер Руслан Марцінків з Всеукраїнського об’єднання «Свобода» вдруге перемагає у виборах на посаду міського голови. Про це свідчать дані місцевого екзит-полу, пише Курс.

    Згідно з екзит-полом, за Марцінківа віддали голоси 86,1% жителів міста.

    Водночас, його конкуренти отримали такі результати:

    • Петро Шкутяк, «Європейська солідарність» – 6,9%
    • Наталія Сербин, Українська галицька партія – 3,9%
    • Олександр Богачов, «Слуга народу» – 2,4%
    • Василь Стефанишин, «Платформа громад» – 0,6%
    Руслан Марцінків подякував за підтримку жителям міста.

    Також зазначається, що на виборах у Івано-Франківську міську раду перемагає ВО «Свобода».

    Екзит-пол провів Соціологічний центр Олега Головенського спільно з агенцією новин «Фіртка».

    Як повідомлялося, за даними екзит-полу, на виборах міського голови Києва лідирує чинний мер міста Віталій Кличко, за якого за даними опитування проголосували 47,8% виборців.

    На виборах до Київської міської ради лідирує партія «Удар», за яку проголосували 21,3% виборців. 

     Читайте також:
    Віталій Кличко Європейська солідарність вибори УДАР мер Івано-Франківськ Руслан Марцінків
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