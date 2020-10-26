В Івано-Франківську на виборах мера вдруге перемагає чинний мер – екзит-пол



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Руслан Марцінків подякував за підтримку жителям міста

Згідно з екзит-полом, за Руслана Марцінківа віддали голоси 86,1% жителів міста

В Івано-Франківську чинний мер Руслан Марцінків з Всеукраїнського об’єднання «Свобода» вдруге перемагає у виборах на посаду міського голови. Про це свідчать дані місцевого екзит-полу, пише Курс.

Згідно з екзит-полом, за Марцінківа віддали голоси 86,1% жителів міста.

Водночас, його конкуренти отримали такі результати:

Петро Шкутяк, «Європейська солідарність» – 6,9%

Наталія Сербин, Українська галицька партія – 3,9%

Олександр Богачов, «Слуга народу» – 2,4%

Василь Стефанишин, «Платформа громад» – 0,6%

Руслан Марцінків подякував за підтримку жителям міста.

Також зазначається, що на виборах у Івано-Франківську міську раду перемагає ВО «Свобода».

Екзит-пол провів Соціологічний центр Олега Головенського спільно з агенцією новин «Фіртка».

Як повідомлялося, за даними екзит-полу, на виборах міського голови Києва лідирує чинний мер міста Віталій Кличко, за якого за даними опитування проголосували 47,8% виборців.

На виборах до Київської міської ради лідирує партія «Удар», за яку проголосували 21,3% виборців.

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