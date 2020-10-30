У Хмельницькому злочинці створили фейкову міську раду та проголосили ліквідацію діючої – СБУ



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«Для імітації легітимності зловмисники також розробили та підписали установчі документи фейкової організації

Учасники групи, до складу якої входило понад 10 осіб, провели зібрання, де обрали «голову» і «депутатів» псевдоутворення

У Хмельницькому учасники злочинної групи створили «орган місцевого самоврядування Республіки Україна «Хмельницька міська рада». Про це йдеться на сайті Служби безпеки України.

Зазначається, що учасники групи, до складу якої входило понад 10 осіб, провели зібрання, де обрали «голову» і «депутатів» псевдоутворення та проголосили ліквідацію діючого органу місцевого самоврядування ‒ Хмельницької міської ради.

«Для імітації легітимності зловмисники також розробили та підписали установчі документи фейкової організації», – йдеться у повідомленні.

Оперативники та слідчі спецслужби встановили, що організатор групи на власній сторінці у соцмережах поширював інформацію із закликами приєднуватись до «новоутвореної міської ради» для здійснення «реального» місцевого самоврядування.

Під час низки обшуків у помешканнях фігурантів та за місцем проведення фейкових установчих зборів правоохоронці виявили документи, які підтверджують протиправну діяльність.

У межах розпочатого слідчими СБУ кримінального провадження за ст. 109 (дії спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) Кримінального кодексу України триває досудове розслідування для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до протиправної діяльності.

Як повідомлялося, за попередніми даними нинішній мер Хмельницького Олександр Симчишин з ВО «Свобода» набирає 81,13% голосів виборців.