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    У Хорватії сталося три нові землетруси

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    <span>Землетруси у Хорватії залишили без домівок чимаало людей&nbsp;</span> - У Хорватії сталося три нові землетруси
    Землетруси у Хорватії залишили без домівок чимаало людей 
    Фото: twitter com _antens

    Люди змушені були ночувати на вулицях

    У середу вранці у Хорватії стались ще три землетруси. Потужність землетрусів склала 4,7, 4,8 та 3,9 бали за шкалою Рихтера.

    Про це повідомляє Vecernji List.

    Епіцентр першого землетрусу знаходився за 12 кілометрів на північний захід від Сісака і заліг на глибині 8 кілометрів. Він став відчутним для жителів Петрині.

    Ще один землетрус силою 4,8 бали стався через пів години, а потім був трохи слабший - 3,9. Після цього багато громадян вийшло на вулиці Сісака.

    Після руйнівного землетрусу багато жителів Петрині, Сісака та околиць провели ніч на вулиці, гріючись біля вогню. Деякі ночували в машинах та наметах.

    Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
    Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

    Нагадаємо, вчора було відомо про шістьох загиблих від землетрусу, який сколихнув всю Хорватію. Люди загинули в населених пунктах Майське Поляне та Петриня. У країні за вчора було зафіксовано сім землетрусів.

    Також землетрус пошкодив будівлю українського посольства в Хорватії. Співробітники дипломатичного представництва не постраждали.

     

    Теги: стихійні лиха Європа надзвичайні ситуації Хорватія землетрус
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