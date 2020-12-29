Землетрус у Хорватії: кількість жертв досягла шести осіб
Інформація про загиблих надходить з міст Петриня та Глина
У Хорватії через руйнування під час землетрусу загинули щонайменше шестеро людей. Про це пише місцеве видання index.hr.
Зазначається, що інформація про загиблих надходить з міст Петриня та Глина.
«Моє місто повністю зруйновано. У нас є мертві діти. Нам потрібні пожежники, ми не знаємо, що знаходиться під завалами, на одну машину обвалився дах, нам потрібна допомога», ─ сказав мер Петрини Даринко Думбович.
Наразі відомо, що під час землетрусу загинула 13-річна дівчинка.
Як заявила заступник мера Глини Бранка Бакшич Мітіч, в передмісті Майське Поляне загинули 20-річний хлопець і літній чоловік.
Чиновниця стверджує, що його дружина вижила, її дістали з-під завалів та госпіталізували.
Пізніше стало відомо про загибель батька і сина. Видання уточнює, що землетрус повністю зруйнував їхній будинок.
Також повідомляється про смерть ще однієї особи в Майське Поляне.
Мітіч наголосила, що чекає допомоги від уряду і просить надсилати ковдри та намети.
29 грудня Хорватію сколихнув новий потужний землетрус силою близько 6,2 балів за шкалою Ріхтера.
Нагадаємо, землетрус у Хорватії пошкодив будівлю українського посольства.
Посольство України в Хорватії оприлюднило рекомендації через ймовірність нових поштовхів.