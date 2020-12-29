  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Землетрус у Хорватії: кількість жертв досягла шести осіб

    • Розсилка
    Dkflf vscn xtrf' ljgjvjue dsl ehzle s ghjcbnm yflcbkfnb yfvtnb nf rjdlhb - Землетрус у Хорватії: кількість жертв досягла шести осіб
    Dkflf vscn xtrf' ljgjvjue dsl ehzle s ghjcbnm yflcbkfnb yfvtnb nf rjdlhb
    Скріншот з фото Reuters

    Інформація про загиблих надходить з міст Петриня та Глина

    У Хорватії через руйнування під час землетрусу загинули щонайменше шестеро людей. Про це пише місцеве видання index.hr.

    Зазначається, що інформація про загиблих надходить з міст Петриня та Глина.

    «Моє місто повністю зруйновано. У нас є мертві діти. Нам потрібні пожежники, ми не знаємо, що знаходиться під завалами, на одну машину обвалився дах, нам потрібна допомога», ─ сказав мер Петрини Даринко Думбович.

    Наразі відомо, що  під час землетрусу загинула 13-річна дівчинка.

    Як заявила заступник мера Глини Бранка Бакшич Мітіч, в передмісті Майське Поляне загинули 20-річний хлопець і літній чоловік.

    Чиновниця стверджує, що його дружина вижила, її дістали з-під завалів та госпіталізували.

    Пізніше стало відомо про загибель батька і сина. Видання уточнює, що землетрус повністю зруйнував їхній будинок.

    Також повідомляється про смерть ще однієї особи в Майське Поляне.

    Мітіч наголосила, що чекає допомоги від уряду і просить надсилати ковдри та намети.

    29 грудня Хорватію сколихнув новий потужний землетрус силою близько 6,2 балів за шкалою Ріхтера.

    Нагадаємо, землетрус у Хорватії пошкодив будівлю українського посольства.

    Посольство України в Хорватії оприлюднило рекомендації через ймовірність нових поштовхів.

    Теги: діти смерть мер посольство Хорватія будинок чоловік дружина місто землетрус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies