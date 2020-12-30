Українці не постраждали від землетрусу в Хорватії, – посол
У Хорватії під час землетрусу 29 грудня незначних пошкоджень зазнала будівля українського посольства
Про це повідомив посол України в Хорватії Василь Кирилич у Twitter.
Для екстреної допомоги він залишив телефон посольства: +385 91 605 1010.
«За попередньою інформацією, українців немає серед постраждалих унаслідок землетрусу в Петрині, Хорватія», – йдеться в повідомленні.
За попередньою інформацією, українців немає серед постраждалих внаслідок землетрусу в Петріні, Хорватія. Наш телефон екстреної допомоги +385 91 605 1010.— Vasyl Kyrylych (@VasylKyrylych) December 29, 2020
Будьте обережні! pic.twitter.com/IqVZzLXtGD
29 грудня Хорватію сколихнув новий потужний землетрус силою близько 6,2 балів за шкалою Ріхтера.
Нагадаємо, землетрус у Хорватії пошкодив будівлю українського посольства.
Посольство України в Хорватії оприлюднило рекомендації через ймовірність нових поштовхів.