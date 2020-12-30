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    Українці не постраждали від землетрусу в Хорватії, – посол

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    В епіцентрі землетрусу завдано значної шкоди будівлям і комунікаціям - Українці не постраждали від землетрусу в Хорватії, – посол
    В епіцентрі землетрусу завдано значної шкоди будівлям і комунікаціям

    У Хорватії під час землетрусу 29 грудня незначних пошкоджень зазнала будівля українського посольства

    Посольство України в Хорватії уточнює, що українців серед постраждалих унаслідок землетрусу немає. Однак постраждала будівля посольства.

    Про це повідомив посол України в Хорватії Василь Кирилич у Twitter.

    Для екстреної допомоги він залишив телефон посольства: +385 91 605 1010.

    «За попередньою інформацією, українців немає серед постраждалих унаслідок землетрусу в Петрині, Хорватія», – йдеться в повідомленні.

    29 грудня Хорватію сколихнув новий потужний землетрус силою близько 6,2 балів за шкалою Ріхтера.

    Нагадаємо, землетрус у Хорватії пошкодив будівлю українського посольства.

    Посольство України в Хорватії оприлюднило рекомендації через ймовірність нових поштовхів.

    Теги: телефон посол українці посольство Хорватія Twitter землетрус
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