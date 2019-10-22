У Хорватії з’явились класи з вивчення української мови та культури



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Навчання безкоштовне, а оцінку буде занесено в шкільний атестат

У Загребі розпочинають роботу класи з вивчення української мови і культури.

Про це повідомляється на сторінці групи «Українці в Хорватії» у Facebook.

«Шановні українці в Хорватії! З гордістю повідомляємо вам, що за підтримки Посольства України в Республіці Хорватія, Міністерств освіти і науки України і Хорватії та Міністерства закордонних справ України і представників української діаспори #SlavkoBurda #ViktorFilima Irena Nagy та за допомогою активістів #VitaGolets #OksanaOksana #MarijaMeleško відкрито класи з вивчення української мови та культури», - йдеться у дописі.

Як зазначається, заняття проводитимуться по суботах у приміщенні школи OŠ Silvija Strahimira Kranjčevića за адресою ul.Bogišičeva 13, Zagreb.

Викладання безкоштовне, оцінку буде занесено в шкільний атестат (e-Dnevnik).

Урочисте відкриття за участю офіційних представників Посольства України в Республіці Хорватії, української діаспори, директора школи та викладача предмету відбудеться в суботу, 26 жовтня, у приміщенні зазначеної вище школи. Запрошуються усі охочі.

Програмою заходу передбачені урочиста частина (о 10:00), за півгодини – «Батьківські збори», а об 11:00 розпочнеться святкування, знайомство та майстер-клас з петриківського розпису.

Зацікавлених просять підтвердити участь у заході відміткою «+» в коментарях до допису.