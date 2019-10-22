  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Хорватії з’явились класи з вивчення української мови та культури

    • Розсилка
    У Хорватії з’явились класи з вивчення української мови та культури

    Навчання безкоштовне, а оцінку буде занесено в шкільний атестат

    У Загребі розпочинають роботу класи з вивчення української мови і культури.

    Про це повідомляється на сторінці групи «Українці в Хорватії» у Facebook.

    «Шановні українці в Хорватії! З гордістю повідомляємо вам, що за підтримки Посольства України в Республіці Хорватія, Міністерств освіти і науки України і Хорватії та Міністерства закордонних справ України і представників української діаспори #SlavkoBurda #ViktorFilima Irena Nagy та за допомогою активістів #VitaGolets #OksanaOksana #MarijaMeleško відкрито класи з вивчення української мови та культури», - йдеться у дописі.

    Як зазначається, заняття проводитимуться по суботах у приміщенні школи OŠ Silvija Strahimira Kranjčevića за адресою ul.Bogišičeva 13, Zagreb.

    Викладання безкоштовне, оцінку буде занесено в шкільний атестат (e-Dnevnik).

    Урочисте відкриття за участю офіційних представників Посольства України в Республіці Хорватії, української діаспори, директора школи та викладача предмету відбудеться в суботу, 26 жовтня, у приміщенні зазначеної вище школи. Запрошуються усі охочі.

    Програмою заходу передбачені урочиста частина (о 10:00), за півгодини – «Батьківські збори», а об 11:00 розпочнеться святкування, знайомство та майстер-клас з петриківського розпису.

    Зацікавлених просять підтвердити участь у заході відміткою «+» в коментарях до допису.

     

    Читайте також
    школа українці українська мова Хорватія навчання
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ