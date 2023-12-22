Для прикрашання ялинки у Якутії підвісили комунальника (відео)

У Якутії не надто переймаються безпекою своїх працівників

У російському місті Покровськ працівники комунальної служби не дуже піклуються про свою безпеку. Їм доручили встановити прикрасити на новорічну ялинку біля місцевого торговельного центру. При цьому, він та його колеги абсолютно ігнорують елементарні заходи безпеки. Відповідне відео з'явилось у соцмережі Х.

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На ньому видно, що замість того, щоб замовити спеціальну автовежу, одного з комунальників просто підвісили на тросі, після чого підняли краном на висоту близько 10 метрів. Відтак чоловік змушений наряджати ялинку прямо у такому ось положенні.

Предновогодняя атмосфера в одном из якутских городков:



Идёт процес украшения елки! pic.twitter.com/Xy1SzjXudG Будь ласка, читайте текст після реклами December 22, 2023

Зважаючи на зовнішній вигляд цієї ялинки, вона навряд чи була варта таких старань.

Раніше повідомлялось, що у Саратові росіянин підпалив музей так званої «СВО».