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Для прикрашання ялинки у Якутії підвісили комунальника (відео)

Христина Петренко
glavcom.ua
Для прикрашання ялинки у Якутії підвісили комунальника (відео)
Комунальник у Якутії наряджає ялинку
фото: скріншот з відео

У Якутії не надто переймаються безпекою своїх працівників

У російському місті Покровськ працівники комунальної служби не дуже піклуються про свою безпеку. Їм доручили встановити прикрасити на новорічну ялинку біля місцевого торговельного центру. При цьому, він та його колеги абсолютно ігнорують елементарні заходи безпеки. Відповідне відео з'явилось у соцмережі Х.

На ньому видно, що замість того, щоб замовити спеціальну автовежу, одного з комунальників просто підвісили на тросі, після чого підняли краном на висоту близько 10 метрів. Відтак чоловік змушений наряджати ялинку прямо у такому ось положенні.

Зважаючи на зовнішній вигляд цієї ялинки, вона навряд чи була варта таких старань.

Раніше повідомлялось, що у Саратові росіянин підпалив музей так званої «СВО»

Теги: росія ялинка чоловік небезпека свято Якутія

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