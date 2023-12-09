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Хто підірвав Байкало-Амурську магістраль? Росія оголосила ім'я диверсанта

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Хто підірвав Байкало-Амурську магістраль? Росія оголосила ім'я диверсанта
На Байкало-Амурській магістралі вибухнув потяг із паливом
фото з відкритих джерел

У Росії обвинувачують громадянина Білорусі Сергія Єрємєєва у підриві двох поїздів на Байкало-Амурській магістралі (БАМ) у Бурятії. Центральний районний суд Омська заарештував «диверсанта» до 30 січня 2024 року. Про це повідомляє пропагандистське російське агентство ТАСС.

Повідомляється, що Єрємєєв визнав у суді, що хотів паралізувати рух на залізниці, щоб перешкодити перевезенню військових вантажів. «Я написав у поясненні, що через БАМ зараз везуть боєприпаси… Головна мета була перешкодити руху», — сказав обвинувачений.

Єремєєв - громадянин Білорусі 1971 року народження без постійного місця реєстрації в РФ, індивідуальний підприємець, має двох малолітніх дітей, раніше не судимий.

Згідно з матеріалами справи, учасники організованої злочинної групи у жовтні та листопаді цього року передали Єрємєєву не менше семи невстановлених вибухових пристроїв — вибухівку він отримав у Білорусі та провіз на Далекий Схід. За це він отримав грошову винагороду.

В результаті підривів 29 і 30 листопада двох залізничних поїздів з нафтопродуктами, що прямували з Тайшету в Тинду і Нерюнгрі Байкало-Амурською магістраллю, сталося загоряння цистерн з паливно-мастильними матеріалами, що тимчасово блокувало рух по магістралі. Після цього Єрємєєв також отримав гроші.

Було порушено дві кримінальні справи. 7 грудня ФСБ повідомила про затримання в Омську підозрюваного в теракті громадянина Білорусі, який дав свідчення про роботу під контролем українських спецслужб. Провину Єремєєв визнав.

Як повідомлялося, у ніч на 30 листопада стався вибух на Байкало-Амурській магістралі, яка розташована в Бурятії. Це була вдала операція СБУ, яка паралізувала єдиний серйозний шлях залізничного сполучення між РФ та Китаєм.

Згодом на Байкало-Амурській залізничній магістралі вибухнув ще один потяг з паливом.

Крім того, 11 листопада на залізниці в Рязанській області сталася катастрофа у результаті диверсії.

Теги: вибух росія суд залізниця

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