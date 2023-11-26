Ураган докотився до Росії: у Сочі дерево впало на зупинку з людьми (відео)

В Адлері дерево впало на транспорту зупинку

Через дерева, які зриває вітром, затримуються потяги

На російське курортне місто Сочі обрушився потужний шторм. Місцеві ЗМІ показали відео наслідків стихії.

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Повідомляється, що через дерева, які падають від сильного вітру, затримуються потяги.

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Тим часом у районі Адлеру дерево впало на транспорту зупинку, на якій стояли люди. Однак у пресслужбі мерії Сочі заявили, що ніхто не постраждав.

Нагадаємо, що в Криму вирує сильний шторм. Вітер вириває дерева з коренем, а вода змиває дороги. Від потужної негоди потерпає західне узбережжя півострова.

Також повідомлялося, що море змило окопи, які росіяни підготували на випадок наступу ЗСУ на Крим.

До слова, у Балаклаві в тимчасово окупованому Криму через шторм змиває в море літній кінотеатр на «Золотому пляжі», на побудову якого Москва виділила мільйони рублів.