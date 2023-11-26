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Ураган докотився до Росії: у Сочі дерево впало на зупинку з людьми (відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Ураган докотився до Росії: у Сочі дерево впало на зупинку з людьми (відео)
В Адлері дерево впало на транспорту зупинку
фото: «Риа Новости»

Через дерева, які зриває вітром, затримуються потяги

На російське курортне місто Сочі обрушився потужний шторм. Місцеві ЗМІ показали відео наслідків стихії.

Повідомляється, що через дерева, які падають від сильного вітру, затримуються потяги.

Тим часом у районі Адлеру дерево впало на транспорту зупинку, на якій стояли люди. Однак у пресслужбі мерії Сочі заявили, що ніхто не постраждав.

Нагадаємо, що в Криму вирує сильний шторм. Вітер вириває дерева з коренем, а вода змиває дороги. Від потужної негоди потерпає західне узбережжя півострова.

Також повідомлялося, що море змило окопи, які росіяни підготували на випадок наступу ЗСУ на Крим.

До слова, у Балаклаві в тимчасово окупованому Криму через шторм змиває в море літній кінотеатр на «Золотому пляжі», на побудову якого Москва виділила мільйони рублів. 

Теги: росія шторм ураган негода

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