Глава Бюро нацбезпеки Польщі припустив, коли Росія нападе на НАТО

За словами Сєвєри, країни НАТО на східному фланзі повинні за три роки підготуватися до протистояння з Росією

Військова промисловість РФ працює у три зміни, тож країнам НАТО вже в найближчі роки слід готуватися до конфронтації

РФ може відновити свої війська вже у найближчі три роки, тож країни на східному фланзі НАТО за йет термін мають підготуватися до російської агресії. Про це заявив державний секретар канцелярії президента Польщі та голова Бюро національної безпеки Яцек Сєвєра в інтерв'ю Nasz Dziennik.

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Посадовця запитали, чи погоджується він із твердженням Німецької ради з міжнародних відносин про те, що Росія може напасти на країни Альянсу, а вони мають від п’яти до дев’яти років на підготовку до цього.

«На жаль, так. Цей аналіз збігається з американськими дослідженнями. Але, як на мене, часові межі, представлені німецькими аналітиками, занадто оптимістичні. Якщо ми хочемо уникнути війни, країни НАТО на східному фланзі повинні прийняти коротший, трирічний часовий горизонт, щоб підготуватися до протистояння», – спрогнозував Сєвєра.

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Він переконаний, що три роки – це час, коли на східному фланзі має бути створений потенціал, який би був чітким сигналом для стримування від агресії. За словами Сєвєри, військово-промисловий комплекс РФ працює в три зміни, тому вже за три роки може відбудувати більший потенціал.

Нагадаємо, що під час будівництва газопроводу «Північний потік-2» Росія через німецькі структури, які займаються ліцензуванням, намагалася отримати за допомогою запитів до органів влади таємну інформацію про підводні човни НАТО в Балтійському морі.

До слова, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що країни-члени НАТО запевнили, що їхні держави не втомилися від війни Росії проти України. За його словами, допомога нашим військовим буде збільшена.