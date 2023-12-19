Німеччина розмістить у Литві цілу бригаду для стримування Росії

Указ про розміщення німецькиї військови має бути підписаний цього року

Литовська бригада складатиметься приблизно з 4800 солдатів

Міністр оборони Борис Пісторіус і його колега з Литви Арвідас Анушаускас підписали у Вільнюсі 18 грудня 2023 року так звану дорожню карту як основу для розміщення бригади Бундесверу в Литві. Про це повідомляє пресслужба міноборони Німеччини.

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Згідно із документом, близько 5000 співробітників Бундесверу повинні бути постійно розміщені там з 2025 року – вперше для Бундесверу такого масштабу.

Йдеться про стримування Росії та захист території альянсу НАТО. Зазначається, що шляхом постійного розміщення бригади Бундесверу в Литві Німеччина надсилає чіткий сигнал солідарності зі своїми партнерами по альянсу НАТО. Створення бригади в Литві є флагманським проєктом переломного моменту в політиці безпеки, поштовхом до якого стала загарбницька війна Росії проти України.

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Пісторіус анонсував розгортання бригади наприкінці червня 2023 року. Через півроку, 18 грудня 2023 року, він підписав зі своїм литовським колегою Арвідасом Анушаускасом дорожню карту подальшої реалізації проекту. Пісторіус раніше зустрічався з президентом Литви Гітанасом Науседою для переговорів.

Зазначається, що литовська бригада складатиметься приблизно з 4800 солдатів. Також є близько 200 цивільних співробітників Бундесверу. Вони будуть розміщені в Руднінкаї та Руклі, неподалік від двох великих міст Вільнюса та Каунаса.

Указ про розміщення має бути підписаний цього року. У другому кварталі 2024 року розпочне роботу передове командування формування бригади в Литві, яке до кінця 2024 року планується перерости у штаб формування. У 2025 році литовська бригада має бути офіційно прийнята на озброєння з поіменним розгортанням. Після цього розпочнуться перші тренування та вправи.

Військову та цивільну інфраструктуру для литовської бригади забезпечує Литва: частина є новозбудованою, а частина модернізованою. Залежно від ходу будівництва бригада буде поступово зростати.

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Очікується, що литовська бригада досягне повної боєздатності до кінця 2027 року. Вона розроблена як важка бойова бригада, і в майбутньому її очолюватиме Дивізія 2025 Сухопутних військ. До складу бригади входять три бойові одиниці: 122-й танково-гренадерський батальйон з Обервіхтаха в Баварії, 203-й танково-гренадерський батальйон з Аугустдорфа в Північному Рейні-Вестфалії та багатонаціональний батальйон як продовження Бойової групи передової присутності eFPenhanced.

Також діють об’єднання та частини бойового, командного та оперативного забезпечення. Адміністрація Бундесверу також матиме власний офіс дипломатичної служби.

У Каунасі та Вільнюсі плануються квартири для супроводжуючих членів родини, а також заклади догляду за дітьми та школи. Служба та життя в Литві мають бути привабливими – для солдатів та їхніх родин.