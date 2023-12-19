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Німеччина розмістить у Литві цілу бригаду для стримування Росії

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Німеччина розмістить у Литві цілу бригаду для стримування Росії
Указ про розміщення німецькиї військови має бути підписаний цього року
фото ілюстративне

Литовська бригада складатиметься приблизно з 4800 солдатів

Міністр оборони Борис Пісторіус і його колега з Литви Арвідас Анушаускас підписали у Вільнюсі 18 грудня 2023 року так звану дорожню карту як основу для розміщення бригади Бундесверу в Литві. Про це повідомляє пресслужба міноборони Німеччини.

Згідно із документом, близько 5000 співробітників Бундесверу повинні бути постійно розміщені там з 2025 року – вперше для Бундесверу такого масштабу.

Йдеться про стримування Росії та захист території альянсу НАТО. Зазначається, що шляхом постійного розміщення бригади Бундесверу в Литві Німеччина надсилає чіткий сигнал солідарності зі своїми партнерами по альянсу НАТО. Створення бригади в Литві є флагманським проєктом переломного моменту в політиці безпеки, поштовхом до якого стала загарбницька війна Росії проти України. 

Пісторіус анонсував розгортання бригади наприкінці червня 2023 року. Через півроку, 18 грудня 2023 року, він підписав зі своїм литовським колегою Арвідасом Анушаускасом дорожню карту подальшої реалізації проекту. Пісторіус раніше зустрічався з президентом Литви Гітанасом Науседою для переговорів.

Зазначається, що литовська бригада складатиметься приблизно з 4800 солдатів. Також є близько 200 цивільних співробітників Бундесверу. Вони будуть розміщені в Руднінкаї та Руклі, неподалік від двох великих міст Вільнюса та Каунаса.

Указ про розміщення має бути підписаний цього року. У другому кварталі 2024 року розпочне роботу передове командування формування бригади в Литві, яке до кінця 2024 року планується перерости у штаб формування. У 2025 році литовська бригада має бути офіційно прийнята на озброєння з поіменним розгортанням. Після цього розпочнуться перші тренування та вправи.

Військову та цивільну інфраструктуру для литовської бригади забезпечує Литва: частина є новозбудованою, а частина модернізованою. Залежно від ходу будівництва бригада буде поступово зростати.

Очікується, що литовська бригада досягне повної боєздатності до кінця 2027 року. Вона розроблена як важка бойова бригада, і в майбутньому її очолюватиме Дивізія 2025 Сухопутних військ. До складу бригади входять три бойові одиниці: 122-й танково-гренадерський батальйон з Обервіхтаха в Баварії, 203-й танково-гренадерський батальйон з Аугустдорфа в Північному Рейні-Вестфалії та багатонаціональний батальйон як продовження Бойової групи передової присутності eFPenhanced.

Також діють об’єднання та частини бойового, командного та оперативного забезпечення. Адміністрація Бундесверу також матиме власний офіс дипломатичної служби.

У Каунасі та Вільнюсі плануються квартири для супроводжуючих членів родини, а також заклади догляду за дітьми та школи. Служба та життя в Литві мають бути привабливими – для солдатів та їхніх родин.

Теги: росія Німеччина війна Литва

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