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Росіяни скинули авіабомби на Торецьк: є жертви

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росіяни скинули авіабомби на Торецьк: є жертви
П'ятеро працівників двох підприємств отримали поранення різного ступеня тяжкості
фото ілюстративне

Росіяни влучили по об'єктах цивільної інфраструктури

Сьогодні, 21 грудня, російська армія скинула дві авіабомби на Торецьк у Донецькій області. Загинуло три людини, ще п'ятеро дістали поранення. Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

«О 12:00 російська армія завдала два авіаудари по Торецьку. Тип засобів ураження, який використовували загарбники, наразі встановлюється», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що росіяни влучили по об'єктах цивільної інфраструктури. Троє чоловіків 41, 42, 45 років від отриманих тілесних ушкоджень загинули.

Ще п'ятеро працівників двох підприємств отримали поранення різного ступеня тяжкості. Постраждалих віком від 33 до 54 років доправлено до лікарні для надання кваліфікованої медичної допомоги. Прокурори вживають усіх можливих та належних заходів для фіксації воєнних злочинів РФ проти мирного населення Донецької області.

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами порушення законів та звичаїв війни.

Росіяни щодня відкривають вогонь по містах й селах Донецької області. Прифронтові населені пункти регіону, і навіть ті, що знаходяться в відносному тилу, постійно перебувають під ударами.

Триває 666-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 99 бойових зіткнень.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 16 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та по зенітно-ракетному комплексу противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено керовану ракету Х-59. Підрозділи ракетних військ уразили п’ять районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів та шість артилерійських засобах противника.

Теги: росія війна обстріл

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