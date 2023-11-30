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Донька Путіна допомагає розширити вплив Росії на країни Африки – Bloomberg

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Донька Путіна допомагає розширити вплив Росії на країни Африки – Bloomberg
Молодша дочка президента Росії Катерина Тихонова
фото: Bloomberg

Посадовців із африканських країн запросили до Москви на зустріч з російськими ІТ-фахівцями та інвесторами

Росія намагається побудувати тісні зв’язки з Африкою, пропонуючи цифрову експертизу в рамках стратегії, яку підтримує молодша дочка президента Росії Катерина Тихонова. Про це пише Bloomberg.

Як повідомляє видання, посадовців із близько трьох десятків африканських країн запросили до Москви наступного місяця для зустрічі з російськими ІТ-фахівцями та інвесторами, які пропонують цифрові послуги, спрямовані на покращення управління.

Проєкт підтримує центр «Іннопрактика», який входить до Фонду національного інтелектуального розвитку. Генеральним директором Фонду є молодша дочка Путіна Катерина Тихонова.

Зазначається, що Володимир Путін розширює свою діяльність в Африці, оскільки Кремль прагне тісніших зв’язків із країнами Глобального Півдня, щоб протистояти впливу санкцій США та Європи через війну Росії в Україні.

Просуваючи свій цифровий досвід – від кібербезпеки до державних послуг і електронного голосування – Росія може отримати перевагу в конкуренції з Китаєм, США та Європейським Союзом за вплив на континенті.

Зазначимо, США, Європейський Союз і Велика Британія запровадили низку санкцій щодо Росії через повномасштабне вторгнення до України. У квітні 2022 року під ці обмеження потрапили дочки Путіна.

Нагадаємо, у мережі оприлюднили податкові декларації дочок Путіна. 

Читайте також: Африканські етюди Путіна
Теги: росія путін Африка Катерина Тихонова

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