Донька Путіна допомагає розширити вплив Росії на країни Африки – Bloomberg

Посадовців із африканських країн запросили до Москви на зустріч з російськими ІТ-фахівцями та інвесторами

Росія намагається побудувати тісні зв’язки з Африкою, пропонуючи цифрову експертизу в рамках стратегії, яку підтримує молодша дочка президента Росії Катерина Тихонова. Про це пише Bloomberg.

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Як повідомляє видання, посадовців із близько трьох десятків африканських країн запросили до Москви наступного місяця для зустрічі з російськими ІТ-фахівцями та інвесторами, які пропонують цифрові послуги, спрямовані на покращення управління.

Проєкт підтримує центр «Іннопрактика», який входить до Фонду національного інтелектуального розвитку. Генеральним директором Фонду є молодша дочка Путіна Катерина Тихонова.

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Зазначається, що Володимир Путін розширює свою діяльність в Африці, оскільки Кремль прагне тісніших зв’язків із країнами Глобального Півдня, щоб протистояти впливу санкцій США та Європи через війну Росії в Україні.

Просуваючи свій цифровий досвід – від кібербезпеки до державних послуг і електронного голосування – Росія може отримати перевагу в конкуренції з Китаєм, США та Європейським Союзом за вплив на континенті.

Зазначимо, США, Європейський Союз і Велика Британія запровадили низку санкцій щодо Росії через повномасштабне вторгнення до України. У квітні 2022 року під ці обмеження потрапили дочки Путіна.

Нагадаємо, у мережі оприлюднили податкові декларації дочок Путіна.