У єгипетській гробниці знайшли сир віком понад 3 тисячі років



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Фото: University of Catania and Cairo University Знайдений сир

Знахідку виявили в гробниці Птамеса, який був головою стародавнього міста Мемфіс

Археологи виявили у стародавній гробниці в Єгипті сир, виготовлений близько 3,2 тисячі років тому.

Про це повідомляє BBC.

Зазначається, що вчені знайшли «затверділу білувату масу», яка, на їх думку, була їжею. Проте визначити, що це за їжа, вони спочатку не могли.

Дослідження встановило, що це сир віком близько 3,2 тисячі років. Археологи наголосили, що це дуже важливе відкриття, бо раніше не було доказів, що у стародавньому Єгипті в їжу вживали сир.

«Це ймовірно найдавніший археологічний твердий залишок сиру, який коли-небудь було знайдено», — підкреслив доктор Енріко Греко з університету Катанії, який досліджував знахідку разом з колегами з університету Каїра.

Вчені також розповіли, що знайшли в сирі бактерії, що викликають бруцелльоз — хвороба, яка може виникнути через вживання непастеризованих молочних продуктів.

У повідомленні йдеться, що знахідку виявили в гробниці Птамеса, який був головою стародавнього міста Мемфіс.