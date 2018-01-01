У Єллоустонского супервулкану зафіксували дивну активність

За словами геофізиків, нещодавні землетруси не несуть небезпеки і не віщують виверження Єллоустонского супервулкана

Вчені Геологічної служби США зафіксували серію землетрусів в районі Єллоустонської кальдери, що складалися з 200 підземних поштовхів і супроводжувалися слабкою сейсмічною активністю. Дослідники припустили, що явище є ще відлунням катастрофи 1959 року. У червні – вересні 2017 року сталася сильніша серія з 2,4 тисячі підземних поштовхів



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Гейзер в кальдері супервулкану Єллоустон

За словами геофізиків, нещодавні землетруси не несуть небезпеки і не віщують виверження Єллоустонского супервулкана

Вчені Геологічної служби США зафіксували серію землетрусів в районі Єллоустонської кальдери, що складалися з 200 підземних поштовхів і супроводжувалися слабкою сейсмічною активністю.

Дослідники припустили, що явище є ще відлунням катастрофи 1959 року.

У червні – вересні 2017 року сталася сильніша серія з 2,4 тисячі підземних поштовхів магнітудою 4,4 бала, хоча зазвичай в рік реєструється одну-дві тисячі землетрусів. Магнітуда нинішніх поштовхів, які є продовженням минулорічної сейсмічної активності, оцінюється в 2,9.

Землетруси, імовірно, є наслідком катастрофи 1959 року, коли Єллоустонська кальдера в результаті підземних поштовхів магнітудою 7,3-7,5 осіла на кілька метрів. Викликані при цьому зсуви вбили 28 осіб, а також привели до появи озера Куейк.

За словами геофізиків, землетруси не несуть небезпеки і не віщують виверження Єллоустонского супервулкана. Вулканологи вважають, що навіть в тому випадку, якщо виверження станеться, воно, швидше за все, буде являти собою вихід на поверхню потоків лави. Це змінить Єллоустонський ландшафт, але не стане катастрофою для всього континенту.

Однак ймовірність руйнівного супервивердження в будь-якому випадку залишається ненульовий.

Як повідомляв «Главком», на індонезійському острові Суматра сталося виверження вулкана Синабунг, через що було оголошено найвищий рівень небезпеки.

Нагадаємо, біля Японії знайшли вулкан, який здатен вбити мільйони людей.

Джерело: Лента.Ру