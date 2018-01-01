В Індонезії сталося виверження вулкану: оголошено найвищий рівень небезпеки

Вулкан вивергнув стовп попелу висотою понад 7 кілометрів

На індонезійському острові Суматра сталося виверження вулкану Синабунг, через що було оголошено найвищий рівень небезпеки. Про це повідомляє The Guardian. «Індонезія підвищила рівень небезпеки для польотів над вулканом Синабунг до найвищого рівня», - йдеться у повідомленні. Зазначається, що вулкан вивергнув стовп попелу висотою



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Фото: Endro Rusharyanto/AFP/Getty Images Виверження вулкану Синабунг

Вулкан вивергнув стовп попелу висотою понад 7 кілометрів

На індонезійському острові Суматра сталося виверження вулкану Синабунг, через що було оголошено найвищий рівень небезпеки.

Про це повідомляє The Guardian.

«Індонезія підвищила рівень небезпеки для польотів над вулканом Синабунг до найвищого рівня», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вулкан вивергнув стовп попелу висотою понад 7 кілометрів. Повідомляється, що аеропорт Кутакане в провінції Ачех було закрито.

Представник Інституту катастроф Індонезії Сутопо Пурво Нугрохо заявив, що виверження почалося в понеділок вранці та супроводжувалося численними землетрусами та каменепадами.

«У п'яти округах стало темно, з видимістю близько п'яти метрів», - сказав він.

Місцевих жителів закликали залишатися поза семикілометровою зоною відчуження навколо кратера та знаходитися подалі від вулкана.

Зазначимо, що до 2010 року вулкан Синабунг не був активним протягом чотирьох століть. Під час виверження у 2014 році більше десятка людей загинули та тисячі були евакуйовані.

Нагадаємо, біля Японії знайшли вулкан, який здатен вбити мільйони людей.

Джерело: Укрінформ