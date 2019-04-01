У Ємені між військовими і хуситами сталися сутички, десятки загиблих



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Війна у Ємені триває п'ятий рік

Війна в Ємені триває з 2015 року та вже забрала понад 10 тисяч життів

Унаслідок зіткнень урядових військ з повстанцями-хуситами у Ємені загинули 13 військових та десятки бойовиків.

Про це повідомляє Xinhua з посиланням на власні джерела.

«Щонайменше 13 військових та десятки повстанців-хуситів були вбиті у сутичках на півдні Ємену у провінції Ед-Даля», - йдеться у повідомленні.

Бойові дії розпочалися після того, як повстанці захопили контроль над кількома об'єктами на півночі провінції Ед-Даля, приблизно за 245 км на південь від контрольованої хуситами столиці Ємену Сани.

За результатами боїв, урядові війська відвоювали вказані об’єкти у повстанців, завдавши великих втрат бойовикам.

Протягом війни повстанці взяли під контроль велику частину півночі Ємену, включаючи столицю Сану.

Як відомо, війна в Ємені між проіранськими хуситами та офіційною владою, яку підтримує Захід, а також сунітська коаліція на чолі з Саудівською Аравією, триває з 2015 року та вже забрала понад 10 тисяч життів.