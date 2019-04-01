  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Ємені між військовими і хуситами сталися сутички, десятки загиблих

    • Розсилка
    <span>Війна у Ємені триває п'ятий рік&nbsp;</span> - У Ємені між військовими і хуситами сталися сутички, десятки загиблих
    Війна у Ємені триває п'ятий рік 

    Війна в Ємені триває з 2015 року та вже забрала понад 10 тисяч життів

    Унаслідок зіткнень урядових військ з повстанцями-хуситами у Ємені загинули 13 військових та десятки бойовиків.

    Про це повідомляє Xinhua з посиланням на власні джерела.

    «Щонайменше 13 військових та десятки повстанців-хуситів були вбиті у сутичках на півдні Ємену у провінції Ед-Даля», - йдеться у повідомленні.

    Бойові дії розпочалися після того, як повстанці захопили контроль над кількома об'єктами на півночі провінції Ед-Даля, приблизно за 245 км на південь від контрольованої хуситами столиці Ємену Сани.

    За результатами боїв, урядові війська відвоювали вказані об’єкти у повстанців, завдавши великих втрат бойовикам.

    Протягом війни повстанці взяли під контроль велику частину півночі Ємену, включаючи столицю Сану.

    Як відомо, війна в Ємені між проіранськими хуситами та офіційною владою, яку підтримує Захід, а також сунітська коаліція на чолі з Саудівською Аравією, триває з 2015 року та вже забрала понад 10 тисяч життів.

    Читайте також
    Іран війна військові Ємен
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ