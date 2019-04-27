У Ємені стався вибух у магазині: є загиблі
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Жертвами вибуху в продуктовому магазині стали 8 осіб
В провінції Ель-Байда на півдні Ємену стався вибух у продуктовому магазині, в результаті якого загинули щонайменше 8 осіб.
Про це повідомляє агентство Xinhua.
Повідомляється, що інцидент стався в районі Якла, який знаходиться під контролем урядових військ.
В результаті вибуху загинуло четверо членів однієї сім'ї, а також чотири сусіда.
Один з чиновників розповів, що вибух був викликаний вибуховим пристроєм, проте місцеві ЗМІ заявляють, що, найімовірніше, вибух був здійснений смертником-терористом ісламістської групи «Ісламська держава», метою якого повинні були стати члени Аль-Каіди, які в цей час перебували в магазині.