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    У Ємені стався вибух у магазині: є загиблі

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    У Ємені стався вибух у магазині: є загиблі

    Жертвами вибуху в продуктовому магазині стали 8 осіб

    В провінції Ель-Байда на півдні Ємену стався вибух у продуктовому магазині, в результаті якого загинули щонайменше 8 осіб.

    Про це повідомляє агентство Xinhua.

    Повідомляється, що інцидент стався в районі Якла, який знаходиться під контролем урядових військ.

    В результаті вибуху загинуло четверо членів однієї сім'ї, а також чотири сусіда.

    Один з чиновників розповів, що вибух був викликаний вибуховим пристроєм, проте місцеві ЗМІ заявляють, що, найімовірніше, вибух був здійснений смертником-терористом ісламістської групи «Ісламська держава», метою якого повинні були стати члени Аль-Каіди, які в цей час перебували в магазині.

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