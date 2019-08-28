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    У Ємені військові натрапили на засідку: 25 загиблих

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    У Ємені військові натрапили на засідку: 25 загиблих

    Група хуситів улаштувала засідку на підрозділи урядових сил

    Унаслідок зіткнення армії Ємена із повстанцями-хуситами на півночі країни, загинуло щонайменше 25 військових.

    Про це повідомляє Xinhua із посиланням на джерела в Збройних силах Ємена.

    «Група хуситів улаштувала засідку на підрозділи урядових сил, що наступали, у східній частині провінції Саада«, - розповів співрозмовник агентства.

    За його словами, унаслідок нападу загинуло 25 військових й багато інших отримали поранення. Кілька солдатів також потрапили у полон.

    Губернатор Саади Хаді Таршан розповів, що уряд Ємена надіслав до провінції значне підкріплення для допомоги дислокованим там військовим підрозділам.

    Саада вважається головним бастіоном підтримуваних Іраном повстанців-хуситів. Провінція знаходиться поблизу кордону із Саудівською Аравією, тож Ріад надає урядовим силам Ємена усіляке сприяння. Однак, повстанці спромоглися суттєво заповільнити наступ.

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