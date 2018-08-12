  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У ЄС чекають, що Антикорупційний суд в Україні запрацює до кінця року

    • Розсилка
    Прапори України та ЄС - У ЄС чекають, що Антикорупційний суд в Україні запрацює до кінця року
    Прапори України та ЄС

    У ЄС заявили, що боротьба з корупцією є ключовим компонентом Угоди про асоціацію між ЄС і Україною

    У Європейськом Союзі очікують, що Антикорупційний суд в Україні запрацює до кінця 2018 року.

    Про це йдеться в повідомленні на сайт ЄС.

    «Ми з нетерпінням очікуємо, що суд буде повністю функціонувати до кінця року. Європейський союз готовий підтримати цей процес», – йдеться у повідомленні.

    У ЄС заявили, що боротьба з корупцією є ключовим компонентом Угоди про асоціацію між ЄС і Україною. В Євросоюзі нагадали, що антикорупційний інститут має бути повністю незалежним при виконанні свого завдання і одночасно з цим не мати надмірного впливу.

    Нагадаємо, Вища кваліфікаційна комісія суддів 8 серпня почала приймати документи кандидатів для участі у конкурсі на посади 39 суддів Вищого антикорупційного суду.

    Створення спеціалізованого антикорупційного суду в Україні тривало понад два роки - з весни 2016-го. Цей суд покликаний розглядати справи щодо корупції серед високопосадовців за поданням Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, які уже створені та працюють в Україні.

    Президент України Петро Порошенко підписав закон про Вищий антикорупційний суд у червні 2018 року. Створення антикорупційного суду було однією з умов співпраці країни з Міжнародним валютним фондом.

    Читайте також
    ЄС корупція в Україні закон Асоціація з ЄС Україна Антикорупційний суд
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ