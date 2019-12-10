  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Віктор Шлінчак
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Думки вголос

    Путіна в Парижі цікавило виключно газове питання

    • Віктор Шлінчак

      Керівник проекту «Главком»

    • Розсилка
    Чи буде нова зустріч через чотири місяці? Швидше за все, ні - Путіна в Парижі цікавило виключно газове питання
    Чи буде нова зустріч через чотири місяці? Швидше за все, ні

    Зеленський хотів продемонструвати внутрішньому українському середовищу, що він не боїться Путіна

    Путіна в Парижі цікавив не «статус кво» на Донбасі, не реалізація Мінських угод, а виключно питання газу і його транзит через Україну. Саме тому він приїхав на зустріч, а не тому, щоб щось зрушити з мертвої точки у врегулюванні ситуації. «Заморозка» Донбасу його повністю влаштовує.

    Зрештою, кінцевою метою Кремля є навіть не федералізація України чи визнання офіційним Києвом ОРДЛО. Це - гра на публіку. Бо основне завдання - через постійну воєнну агресію послаблювати Україну як державу, яку «хоч тушкою, хоч чучелом» можна затягнути в орбіту «русского міра» і позбавити права суб'єктності.

    Що стосується Зеленського, то його цікавив сам факт зустрічі з Путіним. В першу чергу, щоб продемонструвати внутрішньому українському середовищу, що він не боїться ВВП. Це частково вдалося. Хоча сама по собі ця зустріч з самого початку була беззмістовною. Оскільки у України і Росії - абсолютно протилежні геополітичні і світоглядні цілі.

    Чи буде нова зустріч через чотири місяці? Швидше за все, ні. Бо це ми вже раз проходили, коли було доручення радникам президентів напрацювати «дорожню карту» по урегулюванню ситуації з датами і термінами реалізації. Ця карта була підготовлена. Але ніким так і не ратифікована. Бо, повертаючись до початку написаного, інтерес Росії полягає не в цьому.

    Читайте також: От і побачились. З чим повертається Зеленський із Парижа

    Джерело: блог Віктора Шлінчака

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Нормандська четвірка Росія газ Путін ОРДЛО Володимир Зеленський федералізація
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Юрій Бутусов
    Юрій Бутусов

    Журналіст, громадський діяч

    Валентин Бадрак
    Валентин Бадрак

    Директор аналітичної організації «Центр досліджень армії, конверсії та роззброєння»

    Юрій Гаврилечко
    Юрій Гаврилечко

    Співзасновник «Української фабрики думки»

    Олена Яхно
    Олена Яхно

    Журналіст

    Сергій Грабовський
    Сергій Грабовський

    Політичний аналітик

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ