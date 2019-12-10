Путіна в Парижі цікавило виключно газове питання

Чи буде нова зустріч через чотири місяці? Швидше за все, ні

Зеленський хотів продемонструвати внутрішньому українському середовищу, що він не боїться Путіна

Путіна в Парижі цікавив не «статус кво» на Донбасі, не реалізація Мінських угод, а виключно питання газу і його транзит через Україну. Саме тому він приїхав на зустріч, а не тому, щоб щось зрушити з мертвої точки у врегулюванні ситуації. «Заморозка» Донбасу його повністю влаштовує.

Зрештою, кінцевою метою Кремля є навіть не федералізація України чи визнання офіційним Києвом ОРДЛО. Це - гра на публіку. Бо основне завдання - через постійну воєнну агресію послаблювати Україну як державу, яку «хоч тушкою, хоч чучелом» можна затягнути в орбіту «русского міра» і позбавити права суб'єктності.

Що стосується Зеленського, то його цікавив сам факт зустрічі з Путіним. В першу чергу, щоб продемонструвати внутрішньому українському середовищу, що він не боїться ВВП. Це частково вдалося. Хоча сама по собі ця зустріч з самого початку була беззмістовною. Оскільки у України і Росії - абсолютно протилежні геополітичні і світоглядні цілі.

Чи буде нова зустріч через чотири місяці? Швидше за все, ні. Бо це ми вже раз проходили, коли було доручення радникам президентів напрацювати «дорожню карту» по урегулюванню ситуації з датами і термінами реалізації. Ця карта була підготовлена. Але ніким так і не ратифікована. Бо, повертаючись до початку написаного, інтерес Росії полягає не в цьому.

Джерело: блог Віктора Шлінчака

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