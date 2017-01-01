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    У ЄС закликали сторони дотримуватися перемир’я на Донбасі

    В ЄС закликали гарантувати безперешкодний доступ місії спостерігачів ОБСЄ на всій території Донбасу
    У Європейському союзі заявляють про різке погіршення гуманітарної й безпекової ситуації у зоні конфлікту на сході України і закликають сторони припинити обстріли. Про це йдеться в заяві речниці зовнішньополітичної служби ЄС Майї Коціянчич, поширеній 20 грудня. Вона також закликала сторони дотримуватися Мінських угод і забезпечити відновлення
    • 21 Грудня, 03:28
    • Розсилка
    <span>Майя Косьянчич</span>
    Майя Косьянчич

    В ЄС закликали гарантувати безперешкодний доступ місії спостерігачів ОБСЄ на всій території Донбасу

    У Європейському союзі заявляють про різке погіршення гуманітарної й безпекової ситуації у зоні конфлікту на сході України і закликають сторони припинити обстріли. Про це йдеться в заяві речниці зовнішньополітичної служби ЄС Майї Коціянчич, поширеній 20 грудня.

    Вона також закликала сторони дотримуватися Мінських угод і забезпечити відновлення повноцінної роботи Спільного центру контролю та координації режиму припинення вогню на Донбасі.

    «Відкликання Росією свого контингенту зі Спільного центру контролю і координації також має серйозні негативні наслідки для підтримання припинення вогню і стабілізації лінії контакту. Ми очікуємо, що обидві сторони вживатимуть усіх необхідних заходів, щоб СЦКК зміг відновити свою критичну роль у вирішенні серйозних проблем із безпекою на місцях», – йдеться в заяві.

    В ЄС також закликали сторони відвести важке озброєння і гарантувати безпечний і безперешкодний доступ місії спостерігачів ОБСЄ на всій території, що передбачає її мандат.

    «Позиціонування збройних сил у безпосередній близькості до житлових районів і обстріли з критичної інфраструктури або у напрямку неї демонструє повну неповагу до життя людей. Життєво важлива стриманість і подальші зусилля щодо захисту водних ресурсів й енергетичної інфраструктури», – заявляє Коціанчич.

    Вона також закликала Росію використати свій вплив на бойовиків. «Домовленість, досягнута на сьогоднішньому засіданні Тристоронньої контактної групи щодо поновлення зобов’язань про припинення вогню у святковий період, є необхідним кроком, хоча негайне стримання залишається обов’язковим», – наголосила речниця.

    За її словами, ЄС продовжує підтримувати поточні дипломатичні зусилля щодо повної реалізації Мінських угод як основи для сталого політичного вирішення конфлікту на сході України, яке поважає незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

    Раніше повідомлялося, що у Мінську домовилися про перемир'я на Донбасі з 23 грудня.

    ЄС ОБСЄ незалежність СЦКК
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