У Європарламенті підтримали скасування візового режиму для Косова



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За початок переговорів з цього питання проголосувало 420 євродепутатів

Європарламент підтримав рішення про початок переговорів з Європейською радою щодо скасування візових вимог для Косова. Про це йдеться в повідомленні на сайті Європарламенту, опублікованому в четвер, 13 вересня.

У ході пленарного засідання за таке рішення проголосувало 420 євродепутатів. Ще 186 проголосували проти і 22 утрималися.

Відзначається, що пропозиція про надання безвізового доступу в ЄС для населення Косова було вже схвалено членами Європарламенту з питань громадянських свобод у вересні 2016 року до виконання всіх необхідних критеріїв, зокрема, ратифікації прикордонної угоди з Чорногорією.

Це був один з 95 критеріїв, встановлених у діалозі з лібералізації візового режиму з ЄС, який почався в 2012 році. У серпні Єврокомісія підтвердила, що Косово виконало всі вимоги, в тому числі з боротьби з організованою злочинністю і корупцією.