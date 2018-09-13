  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Європарламенті підтримали скасування візового режиму для Косова

    • Розсилка
    У Європарламенті підтримали скасування візового режиму для Косова

    За початок переговорів з цього питання проголосувало 420 євродепутатів

    Європарламент підтримав рішення про початок переговорів з Європейською радою щодо скасування візових вимог для Косова. Про це йдеться в повідомленні на сайті Європарламенту, опублікованому в четвер, 13 вересня. 
    У ході пленарного засідання за таке рішення проголосувало 420 євродепутатів. Ще 186 проголосували проти і 22 утрималися.
    Відзначається, що пропозиція про надання безвізового доступу в ЄС для населення Косова було вже схвалено членами Європарламенту з питань громадянських свобод у вересні 2016 року до виконання всіх необхідних критеріїв, зокрема, ратифікації прикордонної угоди з Чорногорією.
    Це був один з 95 критеріїв, встановлених у діалозі з лібералізації візового режиму з ЄС, який почався в 2012 році. У серпні Єврокомісія підтвердила, що Косово виконало всі вимоги, в тому числі з боротьби з організованою злочинністю і корупцією.

    Читайте також
    ЄС Єврокомісія Європарламент візи Косово
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ