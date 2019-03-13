У Європарламенті рекомендують призначити спецпредставника ЄС з питань України



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На спецпредставника ЄС буде покладено, у першу чергу, тематика Криму і Донбас

Європейський парламент ухвалив у середу, 13 березня, резолюцію з рекомендацією призначити спеціального представника ЄС по Україні.

Згідно з документом, на спецпредставника буде покладено, у першу чергу, тематика Криму і Донбасу.

Він також буде відповідати за моніторинг ситуації з правами людини на окупованих територіях, з реалізацією Мінських угод, «зниженням напруженості в районі Азовського моря і захистом прав переміщених у власній країні осіб», наголошується в резолюції Європарламенту.

Раніше депутати Європарламенту підтримали резолюцію, згідно з якою Росія більше не може вважатися стратегічним партнером ЄС. В якості причини вказані анексія Криму, «пряма і опосередкована» участь у конфлікті на Донбасі, а також порушення територіальної цілісності Грузії та Молдови.