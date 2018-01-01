У Європарламенті закликали ввести санкції проти РФ через втручання хакерів у вибори

Депутати Європарламенту обговорили вплив російської пропаганди на країни ЄС

У Європейському парламенті назвали чотири кроки для протистояння втручанням Росії у виборчі кампанії і російській пропаганді. Про це йшлося під час дебатів у Страсбурзі, присвячених впливу російської пропаганди на країни ЄС, передає «УНІАН». Голова Комітету Європейського парламенту у закордонних справах, німецький



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Депутати Європарламенту обговорили вплив російської пропаганди на країни ЄС

У Європейському парламенті назвали чотири кроки для протистояння втручанням Росії у виборчі кампанії і російській пропаганді.

Про це йшлося під час дебатів у Страсбурзі, присвячених впливу російської пропаганди на країни ЄС, передає «УНІАН».

Голова Комітету Європейського парламенту у закордонних справах, німецький депутат Девід Макаллістер підкреслив, що російська кампанія з дезінформації спрямована проти основ об'єктивної журналістики і призводить до поширення упередженої інформації.

Він зазначив, що необхідно посилити стійкість ЄС і назвав чотири кроки, які необхідно реалізувати.

«У першу чергу — неупереджено розслідувати російське втручання у виборчі кампанії. По-друге, запровадити цілеспрямовані санкції у зв'язку з хакерством публікацією сфальсифікованих конфіденційних даних», — заявив Макаллістер.

Повідомлялося, що екс-радник Трампа Беннон дасть свідчення щодо втручання РФ у вибори США.

Раніше колишній радник виборчого штабу Дональда Трампа Картер Пейдж підтвердив інформацію про те, що спілкувався із російським віце-прем'єром Аркадієм Дворковичем.

Путін назвав звинувачення щодо контактів РФ з кампанією Трампа «вигадкою опозиції».

За даними Reuters, Флінн і посол Росії в США Сергій Кисляк обговорювали створення неофіційного каналу зв’язку між главою Білого дому й президентом Росії Володимиром Путіним.