У Європарламенті закликали ввести санкції проти РФ через втручання хакерів у вибори
- Вчора, 22:16
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Депутати Європарламенту обговорили вплив російської пропаганди на країни ЄС
У Європейському парламенті назвали чотири кроки для протистояння втручанням Росії у виборчі кампанії і російській пропаганді.
Про це йшлося під час дебатів у Страсбурзі, присвячених впливу російської пропаганди на країни ЄС, передає «УНІАН».
Голова Комітету Європейського парламенту у закордонних справах, німецький депутат Девід Макаллістер підкреслив, що російська кампанія з дезінформації спрямована проти основ об'єктивної журналістики і призводить до поширення упередженої інформації.
Він зазначив, що необхідно посилити стійкість ЄС і назвав чотири кроки, які необхідно реалізувати.
«У першу чергу — неупереджено розслідувати російське втручання у виборчі кампанії. По-друге, запровадити цілеспрямовані санкції у зв'язку з хакерством публікацією сфальсифікованих конфіденційних даних», — заявив Макаллістер.
Повідомлялося, що екс-радник Трампа Беннон дасть свідчення щодо втручання РФ у вибори США.
Раніше колишній радник виборчого штабу Дональда Трампа Картер Пейдж підтвердив інформацію про те, що спілкувався із російським віце-прем'єром Аркадієм Дворковичем.
Путін назвав звинувачення щодо контактів РФ з кампанією Трампа «вигадкою опозиції».
За даними Reuters, Флінн і посол Росії в США Сергій Кисляк обговорювали створення неофіційного каналу зв’язку між главою Білого дому й президентом Росії Володимиром Путіним.