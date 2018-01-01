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    У Кабулі підірвався терорист-смертник: 11 загиблих

    Терорист-смертник підірвав себе біля натовпу поліцейських
    У Кабулі поряд з натовпом поліцейських і демонстрантів підірвався терорист-смертник, загинули щонайменше 11 осіб і 25 дістали поранення. Про це повідомляє AFP із посиланням на чиновників. «Терорист-смертник підірвав себе біля натовпу поліцейських і демонстрантів у четвер у Кабулі, загинули не менше 11 осіб і дістали поранення ще 25»,
    • Сьогодні, 21:56
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    Терорист-смертник підірвав себе біля натовпу поліцейських

    У Кабулі поряд з натовпом поліцейських і демонстрантів підірвався терорист-смертник, загинули щонайменше 11 осіб і 25 дістали поранення.

    Про це повідомляє AFP із посиланням на чиновників.

    «Терорист-смертник підірвав себе біля натовпу поліцейських і демонстрантів у четвер у Кабулі, загинули не менше 11 осіб і дістали поранення ще 25», - говориться в повідомленні.

    Напад стався під час демонстрації після смерті господаря торгового прилавка. Торговець загинув під час поліцейської операції, спрямованої проти підпільного продажу алкоголю.

    Анонімне джерело в силах безпеки повідомило виданню, що в результаті атаки загинули 20 чоловік і ще 20 поранені, проте ці цифри не підтверджені.

    Поки що жодна терористична організація не взяла на себе відповідальність за вибух.

    Нагадаємо, що кількома днями раніше у столиці Афганістану Кабулі стався теракт поблизу шиїтського культурного центру. Внаслідок нього загинули 41 особа, ще понад 80 зазнали поранень.

    Як повідомлялося, у п'ятницю, 29 грудня, в нічному клубі невеликого міста Каукасія на півночі Колумбії стався вибух, в результаті постраждала щонайменше 31 особа.

    За попередніми даними, невідомий на мотоциклі кинув в будівлю гранату. Поліція одразу арештувала чоловіка і жінку за підозрою в нападі. Ймовірно, що інцидент пов'язаний з розбірками місцевих наркокартелів.

    вибух Єгипет тероризм напад
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