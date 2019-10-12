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    У Каліфорнії оголосили масштабну евакуацію через пожежі

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    У Каліфорнії оголосили масштабну евакуацію через пожежі

    Свої домівки залишили понад 100 тис. жителів

    У штаті Каліфорнія (США) через лісові пожежі на території штату евакуювали понад 100 тис. людей.

    Про це повідомляє  Reuters.

    Відомо, що в результаті лісової пожежі загинула одна людина, у якої стався серцевий напад.

    Крім того, унаслідок стихії від електропостачання відключили 20 тис. помешкань в Лос-Анджелесі та графствах Сан-Бернандіно і Керг в четвер, через побоювання, що енергомережі можуть стати причиною поширення пожежі.

    Подачу струму також припинили на північ штату та у частини Сан-Франциско.

    США напад
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