У Каліфорнії поліцейські застрелили актрису серіалу «Швидка допомога»
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Співробітники поліції прибули в будинок до Маркес, коли у тієї трапився нервовий нападПоліцейські міста Південна Пасадена в штаті Каліфорнія застрелили актрису серіалу «Швидка допомога» (ER, 1994-2009) Ванессу Маркес.
Про це повідомила газета Los Angeles Times.
Інцидент стався 30 серпня в будинку актриси, яка страждала від психічного розладу. Але офіційно інформація була підтверджена лише через добу.
За даними видання, співробітники поліції прибули в будинок до Маркес, коли у тієї трапився нервовий напад. За твердженнями поліцейських, які наводить газета, вони півтори години вмовляли Маркес поїхати в лікарню.
Потім, за їхніми словами, вона наставила на них пістолет. Згодом з’ясувалося, що в руках у актриси була дитяча іграшка, однак двоє поліцейських вирішили, що це справжня зброя, і вистрілили в Маркес. Вона померла на місці події.
Маркес прославилася після ролі медсестри Венді Голдман в американському серіалі «Швидка допомога». Актриса також захоплювалася вокалом.