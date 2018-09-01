У Каліфорнії поліцейські застрелили актрису серіалу «Швидка допомога»



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Поліцейські застрелили актрису серіалу «Швидка допомога» Ванессу Маркес

Співробітники поліції прибули в будинок до Маркес, коли у тієї трапився нервовий напад

Поліцейські міста Південна Пасадена в штаті Каліфорнія застрелили актрису серіалу «Швидка допомога» (ER, 1994-2009) Ванессу Маркес.

Про це повідомила газета Los Angeles Times.

Інцидент стався 30 серпня в будинку актриси, яка страждала від психічного розладу. Але офіційно інформація була підтверджена лише через добу.

За даними видання, співробітники поліції прибули в будинок до Маркес, коли у тієї трапився нервовий напад. За твердженнями поліцейських, які наводить газета, вони півтори години вмовляли Маркес поїхати в лікарню.

Потім, за їхніми словами, вона наставила на них пістолет. Згодом з’ясувалося, що в руках у актриси була дитяча іграшка, однак двоє поліцейських вирішили, що це справжня зброя, і вистрілили в Маркес. Вона померла на місці події.

Маркес прославилася після ролі медсестри Венді Голдман в американському серіалі «Швидка допомога». Актриса також захоплювалася вокалом.