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    У Калуші невідомі кинули дві гранати у двір будинку

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    В результаті вибуху пошкоджено фасад будинку - У Калуші невідомі кинули дві гранати у двір будинку
    В результаті вибуху пошкоджено фасад будинку

    Правоохоронці, які прибули на місце вибуху, встановили, що на подвір’ї вибухнули ймовірно дві гранати РГД 5

    У місті Калуш вночі 2 жовтня невідомі зловмисники кинули дві гранати на подвір’я місцевого жителя.

    Про це повідомляє Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини.

    «2 жовтня близько 3:40 до поліції надійшло повідомлення від власника будинку, 50-річного жителя міста Калуша, який повідомив, що на території його господарства вибухнув невідомий предмет», - говориться у повідомленні.

    Правоохоронці, які прибули на місце вибуху, встановили, що на подвір’ї вибухнули ймовірно дві гранати РГД 5. Їхні уламки відправили на експертизу.

    В результаті вибуху пошкоджено фасад будинку.

    Відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

    Поліцейські встановлюють усі обставини події та осіб, причетних до злочину.

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