У Калуші невідомі кинули дві гранати у двір будинку
Правоохоронці, які прибули на місце вибуху, встановили, що на подвір’ї вибухнули ймовірно дві гранати РГД 5
У місті Калуш вночі 2 жовтня невідомі зловмисники кинули дві гранати на подвір’я місцевого жителя.
Про це повідомляє Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини.
«2 жовтня близько 3:40 до поліції надійшло повідомлення від власника будинку, 50-річного жителя міста Калуша, який повідомив, що на території його господарства вибухнув невідомий предмет», - говориться у повідомленні.
Правоохоронці, які прибули на місце вибуху, встановили, що на подвір’ї вибухнули ймовірно дві гранати РГД 5. Їхні уламки відправили на експертизу.
В результаті вибуху пошкоджено фасад будинку.
Відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.
Поліцейські встановлюють усі обставини події та осіб, причетних до злочину.