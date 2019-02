У Канаді поїзд впав в ущелину з мосту, є жертви: відео

Жертвами аварії стали провідник, провідник-стажер та інженер потяга

Міністерство навколишнього середовища Канади повідомило, що в Скелястих горах на кордоні провінцій Британська Колумбія та Альберта зійшов з колії та впав з мосту товарний потяг, внаслідок чого загинули троє людей. Про це повідомляє Espreso.tv з посиланням на сайт CBC.

З мосту висотою 60 метрів впало від 30 до 40 вагонів, заповнених зерном. Всього ж у поїзді було більше сотні вагонів та три локомотиви.

Чи потрапило у навколишнє середовище пальне й інші токсичні речовини наразі невідомо.

Жертвами аварії стали провідник, провідник-стажер і інженер потяга.

