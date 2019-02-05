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    У Канаді поїзд впав в ущелину з мосту, є жертви: відео

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    У Канаді поїзд впав в ущелину з мосту, є жертви: відео
    Фото: cbc.ca

    Жертвами аварії стали провідник, провідник-стажер та інженер потяга

    Міністерство навколишнього середовища Канади повідомило, що в Скелястих горах на кордоні провінцій Британська Колумбія та Альберта зійшов з колії та впав з мосту товарний потяг, внаслідок чого загинули троє людей. Про це повідомляє Espreso.tv з посиланням на сайт CBC.

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    З мосту висотою 60 метрів впало від 30 до 40 вагонів, заповнених зерном. Всього ж у поїзді було більше сотні вагонів та три локомотиви.

    Чи потрапило у навколишнє середовище пальне й інші токсичні речовини наразі невідомо.

    Жертвами аварії стали провідник, провідник-стажер і інженер потяга.

    Невідомими залишаються і точні причини аварії, але попередні дані вказують на ймовірне порушення швидкісного режиму.

    Прикметно, що менше місяця тому у цьому ж місці зійшов з колії інший поїзд. Однак, тоді обійшлося без людських жертв.

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