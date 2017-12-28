У Канаді заявили про одноголосну підтримку України

«Серед депутатів є майже одноголосна підтримка України, розуміння, що Росія є агресором», запевняє президент Конгресу українців Канади

Уряд Канади підтримує Україну у боротьбі з російською агресію і не збирається скасовувати санкції проти Москви. Про це розповів президент Конгресу українців Канади Павло Ґрод, повідомляє «Укрінформ». «Серед депутатів є майже одноголосна підтримка України, розуміння, що Росія є агресором, і що одним із ключових механізмів



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«Серед депутатів є майже одноголосна підтримка України, розуміння, що Росія є агресором», запевняє президент Конгресу українців Канади

Уряд Канади підтримує Україну у боротьбі з російською агресію і не збирається скасовувати санкції проти Москви.

Про це розповів президент Конгресу українців Канади Павло Ґрод, повідомляє «Укрінформ».

«Серед депутатів є майже одноголосна підтримка України, розуміння, що Росія є агресором, і що одним із ключових механізмів стримування РФ є санкції», - заявив він.

«Ризику скасування Канадою санкцій немає. Більше того, в чинному уряді немає жодного міністра, готового порушувати це питання. Всі розуміють, що Росія - країна-агресор і що санкції слід підвищувати», - сказав Ґрод.

Він додав, що серед депутатів парламенту також наявна міцна підтримка продовження жорсткої санкційної політики стосовно Москви.

Раніше Ґрод розповів, що канадська провінція Британська Колумбія має намір визнати Голодомор актом геноциду українського народу.