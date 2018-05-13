У Каннах відбулася прем’єра українсько-ісландського фільму «Жінка на війні»

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Зйомки проводили в Ісландії та Україні

У межах секції «Тиждень критики» Каннського кінофестивалю відбулася прем’єра художнього фільму «Жінка на війні», створеного у співпраці України, Франції та Ісландії.

Про це повідомила прес-служба Держкіно.

Як зазначили у Держкіно, показу картини передувала акція на підтримку незаконно засудженого в Росії українського режисера Олега Сенцова.

Режисером стрічки став ісландець Бенедикт Ерлінґссон. Спільно з Олавюром Еґіллем Еґільссоном він заодно став сценаристом картини. З українського боку над стрічкою працювали виконавчий продюсер Маріанна Новікова, другий режисер Василь Білоусов, відеоінженер Ігор Косенко, художник по костюмах Марія Керо і декоратор Люся Малишко.

Виробництвом фільму займалася компанія Solar Media Entertainment. Зйомки проводили в Ісландії та Україні.

«Фільм підіймає болючу проблему деградації навколишнього середовища, що передається через боротьбу жінки, котра сама, на противагу всій громаді, вирішує взяти на себе місію із захисту природи та збереження височин Ісландії», — зазначають у Держкіно.

Нагадаємо, на Каннському кінофестивалі відкрився Український павільйон, де представлена інформація про учасників, стан і досягнення українського кіноринку, професійні можливості для кіновиробництва та переваги копродукції з українськими партнерами.