У Карпатах 5 грудня зберігається лавинна небезпека

Рятувальники попереджають про третій рівень лавинної небезпеки

В українських Карпатах у вівторок, 5 грудня, зберігається значна лавинна небезпека. Про це повідомляє прес-служба головного управління ДСНС із посиланням на Укргідрометцентр. За прогнозами синоптиків, очікується лавинна небезпека в Івано-Франківській та Закарпатській областях. Їй визначено третій рівень. «5 грудня у високогір'ї