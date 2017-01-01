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    У Карпатах 5 грудня зберігається лавинна небезпека

    Рятувальники попереджають про третій рівень лавинної небезпеки
    В українських Карпатах у вівторок, 5 грудня, зберігається значна лавинна небезпека. Про це повідомляє прес-служба головного управління ДСНС із посиланням на Укргідрометцентр. За прогнозами синоптиків, очікується лавинна небезпека в Івано-Франківській та Закарпатській областях. Їй визначено третій рівень. «5 грудня у високогір'ї
    • Сьогодні, 09:09
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    Рятувальники попереджають про третій рівень лавинної небезпеки

    В українських Карпатах у вівторок, 5 грудня, зберігається значна лавинна небезпека. Про це повідомляє прес-служба головного управління ДСНС із посиланням на Укргідрометцентр.

    За прогнозами синоптиків, очікується лавинна небезпека в Івано-Франківській та Закарпатській областях. Їй визначено третій рівень.

    «5 грудня у високогір'ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей зберігається значна лавинна небезпека (3 рівень)», – йдеться у повідомленні.

    Як повідомлялося, 5 грудня в Україні очікується мокрий сніг, температура в межах 2 градусів тепла.

    Закарпаття Укргідрометцентр рятувальники
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