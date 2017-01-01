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    У Карпатах сьогодні оголосили лавинну небезпеку

    Лавинна небезпека досягає 3 рівня
    Протягом 4 грудня у Карпатах утримається лавинна небезпека 3 рівня. Про це попереджає Український гідрометцентр. «4 грудня у високогір'ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей зберігається значна лавинна  небезпека (3 рівень)», - йдеться в повідомленні. Нагадаємо, у найближчу добу холодна
    • Сьогодні, 15:40
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    Лавинна небезпека досягає 3 рівня

    Протягом 4 грудня у Карпатах утримається лавинна небезпека 3 рівня.

    «4 грудня у високогір'ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей зберігається значна лавинна  небезпека (3 рівень)», - йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, у найближчу добу холодна повітряна маса, що переміщується із Західної Європи, охопить більшу частину території України.

    Також 2 грудня у Карпатах офіційно стартував гірськолижний сезон.

     

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