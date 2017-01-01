У Карпатах сьогодні оголосили лавинну небезпеку
- Сьогодні, 15:40
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Лавинна небезпека досягає 3 рівня
Протягом 4 грудня у Карпатах утримається лавинна небезпека 3 рівня.
«4 грудня у високогір'ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей зберігається значна лавинна небезпека (3 рівень)», - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у найближчу добу холодна повітряна маса, що переміщується із Західної Європи, охопить більшу частину території України.
Також 2 грудня у Карпатах офіційно стартував гірськолижний сезон.