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    У Карпатах всихають заповідні ялинники

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    У заповіднику діють жорсткі обмеження щодо активного втручання в природні процеси - У Карпатах всихають заповідні ялинники
    У заповіднику діють жорсткі обмеження щодо активного втручання в природні процеси
    Фото Карпатський біосферний заповідник/ Facebook

    В урочищі Чорний Грунь гинуть дерева, які захищає ЮНЕСКО

    Про всихання ялинників в урочищі Чорний Грунь, яке знаходиться в межах Карпатського біосферного заповідника, доповів завідувач лісознавчої лабораторії Мирослав Кабаль на сторінці заповідника у Facebook.

    За його словами, робочою групою було проведено обстеження розладів ялинових деревостанів в урочищі Чорний Грунь. Було обстежено дві вітровальні ділянки, площею близько 2 га кожна, які утворились у гірських ялинових пралісах ще у 2017 році.

    Експерти зафіксували всихання дерев ялини по краю ділянок («крайовий ефект»), а у цілому урочищі – всихання поодиноких дерев та невеликих куртин. Це урочище розташоване у заповідній зоні заповідника та ядровій зоні об’єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, де діють жорсткі обмеження щодо активного втручання в природні процеси.

    Втім, природоохоронці кажуть, це – частина природного процесу.

    За словами представників заповіднику, малі і великі розлади деревостанів (буреломи, вітровали, пожежі, відмирання дерев тощо) є кінцевою і початковою фазою циклу розвитку пралісових екосистем. Крім того, мертва деревина відіграє важливу роль у збереженні біорізноманіття, як середовище існування багатьох видів живих організмів.

    «До прикладу, робочою групою обстежено ділянку ялинових пралісів в урочищі Лисичий, яку залишили без жодного втручання, після бурелому і подальшого всихання дерев, які відбулись у 2008-2009 рр. Ця ділянка знаходиться в аналогічних грунтово-кліматичних умовах і тут спостерігається інтенсивне природне відновлення лісу», – зазначив Мирослав Кабаль.

    225554967-3767468876687120-7677431995056934294-nФото Карпатський біосферний заповідник/ Facebook

    Враховуючи все це, було прийнято рішення не проводити активного втручання у пралісові екосистеми в урочищі Чорний Грунь та налагодити моніторинг природних процесів.

    Нагадаємо, раніше національні парки українських Карпат отримали японські позашляховики. Уряд Німеччини профінансував покупку 31 пікапа Toyota Hilux, які німці передали восьми карпатським паркам.

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    Теги: ЮНЕСКО Карпати (гори) Заповідники
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    У Карпатах всихають заповідні ялинники