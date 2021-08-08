Мандрівник Дмитро Комаров купив землю в Карпатах

Телеведучий планує побудувати там дачу

Журналіст, мандрівник та ведучий тревел-шоу Дмитро Комаров купив землю в Карпатах. Про це він написав у своєму Іnstagram.

«Верховина, зустрічай нового сусіда! Або «обережніше з бажаннями, вони збуваються». Я не можу порахувати, скільки разів був в Карпатах: шкільні табори, студентство, божевільне захоплення гірськими лижами і фрірайдом, походи. Я з дитинства в Карпатах… Драгобрат? Буковель? Славське? Яремче? Ворохта? Пилипець? Я був у всіх цих та інших місцях, все обожнюю. Карпати досконалі. Скрізь», – каже він.

Дмитро Комаров написав, що йому з колегами в інтернеті трапилася інформація про діда Івана, який понад 50 років продає в кіоску газовану воду з сиропом, надихнувшись фільмом «Кавказька полонянка», і використовуючи древнє обладнання. Так вони почали досліджувати Верховину.

«Так 11 місяців тому я вперше приїхав до гуцульської столиці. Я думав, що знаю Карпати, але раптом відкрив для себе кращі види на Говерлу і Чорногірський хребет, якусь особливу, спокійну атмосферу поруч з містом, зустрів фантастичних людей. Я знайшов місце, в якому не тільки дуже багато сюжетів для програми, а в яке хочу повернутися поза роботою. Я закохався в Верховину)… Гід давно підкидав ідею щодо купівлі дачі, і ось я остаточно «дозрів». Зрозумів, що хочу. У цьому рішенні допомогли поставити крапку нові зйомки: гід поїхав і на тиждень залишив мені ключі від будиночка і машину. Я протестував себе в ролі жителя. І ось мене можна привітати – вчора я оселився в Верховині, по сусідству з будиночком гіда. Точніше, поки купив ділянку 10 соток. Наступного року сподіваюся почати будувати дачу. Чекайте фотозвіт. Йо, гуцули, будемо сусідами!», – повідомив Комаров.

Нагадаємо, зірка телеканалу «1+1» і ведучий тревел–шоу Дмитро Комаров зробив заяву після смерті свого друга – пілота Ігоря Табанюка. Чоловік загинув у авіакатастрофі на Прикарпатті, яка трапилася 28 липня.

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