Японські позашляховики охоронятимуть Карпати від браконьєрів (відео)

Німеччина передала Україні японські пікапи Toyota Hilux для охорони карпатських національних парків

Національні парки українських Карпат отримали японські позашляховики. Уряд Німеччини профінансував покупку 31 пікапа Toyota Hilux, які німці передали восьми карпатським паркам, серед яких:

Карпатський біосферний заповідник;

Природний заповідник Горгани;

НПП «Синевир»;

НПП Карпатський;

НПП «Яворівський»;

НПП «Ужанській»;

НПП «Верховинський;

НПП «Вижницький».

#МиРазом 31 пікап для охорони унікальної природи #Карпат. 8 нацпарків та заповідників Карпатського регіону отримали 31 автомобіль для охорони своїх територій. Це стало можливо завдяки проєкту Support to Nature Protected Areas in Ukraine, що фінансується урядом через @KfW_int. pic.twitter.com/h1vv0kHSKY — Посольство Німеччини (@GermanyinUA) July 12, 2021

Toyota Hilux – це рамний пікап, який у 2020 році пережив оновлення. Для цієї моделі доступний 2,8-літровий дизель потужністю 204 кінські сили і 500 Нм крутного моменту. В парі з ним може працювати 6-ступінчаста «механіка» або «автомат» з такою ж кількістю передач.

Пікапи, оснащені новим мотором, розганяються до «сотні» за 10 секунд рівно, що на 2,8 секунди швидше машини з двигуном 2.4, і витрачають в середньому 7,8 літра палива на 100 кілометрів.

Цікаво, що нещодавно пікапи також отримала поліція України. Детально про це «Главком.Техно» розповідав у матеріалі за цим посиланням.