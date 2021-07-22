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    Японські позашляховики охоронятимуть Карпати від браконьєрів (відео)

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    Пікапи Toyota Hilux в Карпатах - Японські позашляховики охоронятимуть Карпати від браконьєрів (відео)
    Пікапи Toyota Hilux в Карпатах
    Фото: Facebook

    Німеччина передала Україні японські пікапи Toyota Hilux для охорони карпатських національних парків

    Національні парки українських Карпат отримали японські позашляховики. Уряд Німеччини профінансував покупку 31 пікапа Toyota Hilux, які німці передали восьми карпатським паркам, серед яких:

    • Карпатський біосферний заповідник;
    • Природний заповідник Горгани;
    • НПП «Синевир»;
    • НПП Карпатський;
    • НПП «Яворівський»;
    • НПП «Ужанській»;
    • НПП «Верховинський;
    • НПП «Вижницький».

    Toyota Hilux – це рамний пікап, який у 2020 році пережив оновлення. Для цієї моделі доступний 2,8-літровий дизель потужністю 204 кінські сили і 500 Нм крутного моменту. В парі з ним може працювати 6-ступінчаста «механіка» або «автомат» з такою ж кількістю передач.

    Пікапи, оснащені новим мотором, розганяються до «сотні» за 10 секунд рівно, що на 2,8 секунди швидше машини з двигуном 2.4, і витрачають в середньому 7,8 літра палива на 100 кілометрів.

    Цікаво, що нещодавно пікапи також отримала поліція України. Детально про це «Главком.Техно» розповідав у матеріалі за цим посиланням.

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    Теги: Німеччина Toyota пікапи
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    Японські позашляховики охоронятимуть Карпати від браконьєрів (відео)