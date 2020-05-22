В Одесі обвалився черговий будинок, жителів евакуюють



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Правоохоронці забезпечують правопорядок на місці руйнування будинку на вулиці Середньофонтанській в Одесі Фото: Нацполіція

За попередніми даними, в результаті часткового обрушення фасаду та даху двоповерхового житлового будинку ніхто не постраждав

В Одесі за три дні сталося вже друге обвалення частини житлового будинку.

Про це повідомляє поліція області.

За інформацією правоохоронців, сталося обрушення фасаду та даху двоповерхового житлового будинку на вулиці Середньофонтанській. За попередніми даними, ніхто не постраждав.

«Рятувальники та поліцейські проводять евакуацію людей. Встановлюються анкетні дані всіх, хто міг знаходитися на момент обвалу в будівлі», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 18 травня в Одесі стався обвал стіни житлового будинку по вулиці Торговій, 20. Повідомлялося, зокрема, що обвал міг статися через вибух в результаті витоку газу.

Згодом у ДСНС повідомили, що в результаті обвалу житлового будинку в Одесі ніхто не постраждав. За попередніми даними, всі мешканці будинку встигли самостійно залишити квартири.

Ввечері 18 травня роботи з розбирання будівельних конструкцій було зупинено у зв'язку із загрозою повторного обвалу.

Також повідомлялося, що правоохоронці відкриють справу за порушення правил безпеки під час робіт з підвищеною небезпекою.

Зазначимо, що жителі будинку, що обвалився в Одесі, тимчасово переселені в готелі.