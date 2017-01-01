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    У Карпатах знову небезпечно: рятувальники попереджають про лавини

    В гірських районах очікуються сильні пориви вітру
    У Карпатах у п'ятницю, 8 грудня, внаслідок хуртовини зберігається значна лавинна небезпека. Про це повідомляє прес-служба ДСНС із посиланням на Укргідрометцентр. «8 грудня, у зв'язку з хуртовинами, у високогір'ї Івано-Франківської та Закарпатської областей зберігається значна лавинна небезпека (3 рівень)», -
    • Сьогодні, 10:06
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    В гірських районах очікуються сильні пориви вітру

    У Карпатах у п'ятницю, 8 грудня, внаслідок хуртовини зберігається значна лавинна небезпека.

    Про це повідомляє прес-служба ДСНС із посиланням на Укргідрометцентр.

    «8 грудня, у зв'язку з хуртовинами, у високогір'ї Івано-Франківської та Закарпатської областей зберігається значна лавинна небезпека (3 рівень)», - йдеться у повідомленні.

    Рятувальники також зазначили, що в гірських районах Львівської, Закарпатської, Івано-Франківської та Чернівецької областей пориви вітру 19-24 м/с.

    Напередодні в ДСНС також попереджали про лавинну небезпеку. 

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