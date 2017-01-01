У Карпатах знову небезпечно: рятувальники попереджають про лавини

В гірських районах очікуються сильні пориви вітру

У Карпатах у п'ятницю, 8 грудня, внаслідок хуртовини зберігається значна лавинна небезпека. Про це повідомляє прес-служба ДСНС із посиланням на Укргідрометцентр. «8 грудня, у зв'язку з хуртовинами, у високогір'ї Івано-Франківської та Закарпатської областей зберігається значна лавинна небезпека (3 рівень)», -