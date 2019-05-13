У Каталонії не менше 25 людей постраждали у масовій ДТП
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Через аварію на дорозі утворився 15-кілометровий затор
Щонайменше 25 людей постраждали в неділю на північному сході Іспанії в результаті ДТП за участю 12 автомобілів.
Про це повідомила газета El Mundo.
За її інформацією, ДТП сталася в районі населеного пункту Сан-Садурні-д’Анойа в Каталонії. Восьми постраждалим допомога надана на місці, решта доставлені в лікарні.
Через аварію на дорозі утворився 15-кілометровий затор.
Причини події поки не повідомляються.