  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Каталонії не менше 25 людей постраждали у масовій ДТП

    • Розсилка
    У Каталонії не менше 25 людей постраждали у масовій ДТП

    Через аварію на дорозі утворився 15-кілометровий затор

    Щонайменше 25 людей постраждали в неділю на північному сході Іспанії в результаті ДТП за участю 12 автомобілів.

    Про це повідомила газета El Mundo.

    За її інформацією, ДТП сталася в районі населеного пункту Сан-Садурні-д’Анойа в Каталонії. Восьми постраждалим допомога надана на місці, решта доставлені в лікарні.

    Через аварію на дорозі утворився 15-кілометровий затор.

    Причини події поки не повідомляються.

    ДТП
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ