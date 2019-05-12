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    У Казахстані силовики затримали активістку за уявний плакат

    • Розсилка
    У Казахстані силовики затримали активістку за уявний плакат

    Після допиту активістка розповіла, що під час затримання вона отримала декілька синьців

    У Казахстані активістка Жанбота Алжанова опублікувала у соцмережах фото, на якому вона тримає уявний плакат, аби перевірити, затримають її силовики чи ні. Через три дні її силоміць посадили в авто і відвезли до відділка поліції.

    Фото з уявним плакатом активістка опублікувала у Facebook після того, як в Уральську силовики затримали хлопця з плакатом, на якому не було нічого написано. Алжанова написала: «Як вважаєте — затримають? Начебто нічого провокаційного не написано».

    9 травня в Нур-Султані активістку зупинили люди в штатському і силоміць посадили її в автомобіль, після чого відвезли у відділок поліції.

    На допиті силовики запитували у Алжанової, які в неї політичні погляди, якими додатками вона користується та чи має вона зв’язки з екстремістами. Поліцейські уточнили, що її допитували як свідка.

    Після допиту активістка розповіла, що під час затримання вона отримала декілька синьців. Вона опублікувала відповідні фотографії.

    Коли у відділок приїхав адвокат активістки, вона написала відмову від усіх свідчень.

    Як зазначає «Дождь», Алжанова допомагає іншим активістам, яких переслідують за звинуваченням у порушеннях на акціях протесту.

    Нагадаємо, 9 травня поліція затримала активістів у різних містах Казахстану під час антиурядових протестів. Також влада блокувала низку сайтів.

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