У Казахстані силовики затримали активістку за уявний плакат

Фото з уявним плакатом активістка опублікувала у Facebook після того, як в Уральську силовики затримали хлопця з плакатом, на якому не було нічого написано. Алжанова написала: «Як вважаєте — затримають? Начебто нічого провокаційного не написано».

9 травня в Нур-Султані активістку зупинили люди в штатському і силоміць посадили її в автомобіль, після чого відвезли у відділок поліції.

На допиті силовики запитували у Алжанової, які в неї політичні погляди, якими додатками вона користується та чи має вона зв’язки з екстремістами. Поліцейські уточнили, що її допитували як свідка.

Після допиту активістка розповіла, що під час затримання вона отримала декілька синьців. Вона опублікувала відповідні фотографії.

Коли у відділок приїхав адвокат активістки, вона написала відмову від усіх свідчень.

Як зазначає «Дождь», Алжанова допомагає іншим активістам, яких переслідують за звинуваченням у порушеннях на акціях протесту.

Нагадаємо, 9 травня поліція затримала активістів у різних містах Казахстану під час антиурядових протестів. Також влада блокувала низку сайтів.