У Казахстані викрали правозахисницю з України - ЗМІ



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Людмила Волошина є спостерігачкою офіційної правозахисної місії Federazione Italiana Diritti Umani - Comitato Italiano Helsinki

Людмилу Волошину викрали з її номера в готелі «Комфорт» в Астані

Сьогодні, 14 лютого, в столиці Казахстану Астані невідомі, які представилися міграційною поліцією, викрали громадянку України, спостерігачку офіційної правозахисної місії Federazione Italiana Diritti Umani - Comitato Italiano Helsinki Людмилу Волошину. Про це повідомила правозахисниця, волонтер Італійської федерації з прав людини Наталія Панченко, пише УНІАН.

«Людмилу Волошину затримали в її номері в готелі «Комфорт» в Астані. Ті, хто затримав, представилися міграційною поліцією, хоча є вагомі підстави припускати, що це були представники КНБ (Комітет нацбезпеки, - ред.)», - написала вона.

За даними Панченко, викрадачі не показали своїх особистих посвідчень і не назвали причину затримання.

«Людмила Волошина встигла здійснити телефонний дзвінок, який в грубій формі був перерваний представниками влади. З моменту затримання телефон Людмили не відповідає, місце її знаходження залишається невідомим», - розповіла волонтер.

Зазначимо, що на затримання спостерігачки вже офіційно відреагувала Італійська Федерація з прав людини, яка вимагає негайного звільнення члена міжнародної спостережної місії Людмили Волошиної.