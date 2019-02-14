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    У Казахстані викрали правозахисницю з України - ЗМІ

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    Людмила Волошина є&nbsp;спостерігачкою офіційної правозахисної місії Federazione Italiana Diritti Umani - Comitato Italiano Helsinki - У Казахстані викрали правозахисницю з України - ЗМІ
    Людмила Волошина є спостерігачкою офіційної правозахисної місії Federazione Italiana Diritti Umani - Comitato Italiano Helsinki

    Людмилу Волошину викрали з її номера в готелі «Комфорт» в Астані

    Сьогодні, 14 лютого, в столиці Казахстану Астані невідомі, які представилися міграційною поліцією, викрали громадянку України, спостерігачку офіційної правозахисної місії Federazione Italiana Diritti Umani - Comitato Italiano Helsinki Людмилу Волошину. Про це повідомила правозахисниця, волонтер Італійської федерації з прав людини Наталія Панченко, пише УНІАН.

    «Людмилу Волошину затримали в її номері в готелі «Комфорт» в Астані. Ті, хто затримав, представилися міграційною поліцією, хоча є вагомі підстави припускати, що це були представники КНБ (Комітет нацбезпеки, - ред.)», - написала вона.

    За даними Панченко, викрадачі не показали своїх особистих посвідчень і не назвали причину затримання.

    «Людмила Волошина встигла здійснити телефонний дзвінок, який в грубій формі був перерваний представниками влади. З моменту затримання телефон Людмили не відповідає, місце її знаходження залишається невідомим», - розповіла волонтер.

    Зазначимо, що на затримання спостерігачки вже офіційно відреагувала Італійська Федерація з прав людини, яка вимагає негайного звільнення члена міжнародної спостережної місії Людмили Волошиної.

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